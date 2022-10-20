Đúng giờ Ngọ ngày 21/10/2022, tài lộc tràn vào tận cửa, 3 con giáp này bội thu tiền của, vạn sự thông thuận, cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 19:39

3 con giáp này sẽ có vận trình vô cùng suôn sẻ, tài lộc vượng phát, tiền của dồi dào, vạn sự hoàn mỹ trong ngày 21/10/2022.

Tuổi Thân

Ngày 21/10/2022, người tuổi Thân may mắn là một trong số những con giáp phát tài, vận trình tài lộc của bản mệnh khá vượng. Nhờ sự góp mặt của cát tinh, báo hiệu rằng không chỉ người làm công ăn lương mà cả người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn, khiến tiền bạc dư dả trong túi.

Theo tử vi 12 con giáp, một khoản thưởng lớn chắc chắn sẽ là món quà khích lệ tinh thần mà vị sếp nào cũng muốn dành cho bạn. Còn với người làm kinh doanh, có thể bạn sẽ thu được lời lãi từ những khoản đầu tư từ trước đó, và điều này là đòn bẩy để bạn bước những bước xa hơn trong tương lai.

Đúng giờ Ngọ ngày 21/10/2022, tài lộc tràn vào tận cửa, 3 con giáp này bội thu tiền của, vạn sự thông thuận, cầu được ước thấy - Ảnh 1
Ngày 21/10/2022, người tuổi Thân may mắn là một trong số những con giáp phát tài. Ảnh minh họa: Internet

 

 Tuổi Dần

Ngày 21/10/2022, người tuổi Dần sẽ được cát tinh Thiên Tài trợ mệnh nên tài lộc không ngừng đổ về nhà. Con giáp này dựa vào nghề tay trái cũng có thể tăng thêm thu nhập của mình. Nguồn thu này khá lớn, bản mệnh nên tính kế đầu tư để tài lộc sinh sôi nảy nở nhiều thêm nữa.

Theo tử vi 12 con giáp, nếu có kế hoạch ký kết hợp đồng, con giáp may mắn này nên tranh thủ tiến hành ngay để tranh thủ vận may trong ngày. Mọi việc được thực hiện cực kì thuận lợi, không gặp khó khăn nào đáng kể. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội làm giàu thì tài vận hanh thông, bản mệnh sẽ có những khoản thu không hề nhỏ.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là người chăm chỉ và luôn cố gắng phấn đấu. Con giáp này dù có gặp khó khăn đến đâu cũng không kêu ca mà chỉ âm thầm nỗ lực để giải quyết.

Con giáp này bẩm sinh đã mang số mệnh phú quý nên luôn có quý nhân phù trợ những lúc khó khăn nhất nên thường dễ dàng xử lý được mọi tình huống. Ngày 21/10/2022, người tuổi Ngọ sẽ “hóa hung thành cát” và nhanh chóng có được thành công trong mọi việc.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Vào ngày mai, thứ Sáu (21/10), Chính Quan tương trợ, Thần Tài dẫn lối, 3 con giáp vượng đường tài lộc, thuận đường công danh, vàng bạc chất khắp nơi, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, vạn sự cát tường

Vào ngày mai, thứ Sáu (21/10), Chính Quan tương trợ, Thần Tài dẫn lối, 3 con giáp vượng đường tài lộc, thuận đường công danh, vàng bạc chất khắp nơi, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, vạn sự cát tường

Ngày mai là một ngày may mắn đối với 3 con giáp sau, tiền bạc đầy nhà, muốn gì có nấy, tiêu xài không lo hết. Cùng xem là 3 con giáp nào nhé!

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Từ khóa:   con giáp tuổi dần tuổi ngọ

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