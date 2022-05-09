Đúng giờ Ngọ ngày 10/5, VẬN MAY XOAY VẦN, 3 con giáp tài lộc sung túc, tiền đẻ ra tiền, gom vàng hốt bạc thiên hạ, khổ tận cam lai

Tâm linh - Tử vi 09/05/2022 03:09

Mồ hôi và công sức của những con giáp may mắn này sẽ biến thành trái ngọt mà bước sang giờ Ngọ ngày 10/5, bạn sẽ gặt hái, đảm bảo hơn cả sự mong đợi.

Tuổi Tỵ

Không chỉ thu nhập của con giáp tuổi Tỵ tăng lên đáng kể mà tài vận cũng luôn có chuyển biến tốt khi sang giờ Ngọ ngày 10/5. Bạn thường nhận được những bất ngờ vui vẻ, hoàn thiện cuộc sống hạnh phúc của mình.

Theo tử vi, người tuổi Tỵ vô cùng sắc sảo. Dù làm việc gì thì trong lòng con giáp đều có những điểm mấu chốt, nếu vượt qua ranh giới này thì họ sẽ không làm. Nếu kiếm được tiền mà làm trái lương tâm thì họ cũng từ bỏ. Con giáp tuổi Tỵ được hỗ trợ đắc lực bởi ngôi sao may mắn. Họ thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố.

Đúng giờ Ngọ ngày 10/5, VẬN MAY XOAY VẦN, 3 con giáp tài lộc sung túc, tiền đẻ ra tiền, gom vàng hốt bạc thiên hạ, khổ tận cam lai - Ảnh 1
Con giáp tuổi Tỵ tăng lên đáng kể mà tài vận cũng luôn có chuyển biến tốt khi sang giờ Ngọ ngày 10/5 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tin vui là tâm trạng của tuổi Ngọ đang có chiều hướng tốt lên từng ngày, một phần là tự bản thân họ nỗ lực, một phần đến từ sự chuyển biến khả quan của mọi thứ xung quanh. Tâm trạng phấn chấn mang lại nhiều niềm hứng khởi cho tuổi Ngọ. Họ như được nạp thêm năng lượng để tiến về phía trước. Ngọ là thế, đơn giản, tốt bụng nên càng dễ gặp được nhiều may mắn.

Đúng giờ Ngọ ngày 10/5, vận trình tài lộc của con giáp tuổi Ngọ khá tốt, không chỉ được thăng chức tăng lương, không sợ sóng to gió lớn. Tâm trạng vui vẻ tạo thành động lực để tuổi Ngọ tiến về phía trước, tự mở ra cho mình một con đường thăng tiến rải đầy hoa.

Đúng giờ Ngọ ngày 10/5, VẬN MAY XOAY VẦN, 3 con giáp tài lộc sung túc, tiền đẻ ra tiền, gom vàng hốt bạc thiên hạ, khổ tận cam lai - Ảnh 2
Đúng giờ Ngọ ngày 10/5, vận trình tài lộc của con giáp tuổi Ngọ khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi, người tuổi Dần luôn ngay thẳng, lạc quan. Họ luôn thích giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Về mặt tình cảm họ không thể chịu đựng được những giọt nước mắt của người khác. Đúng giờ Ngọ ngày 10/5, tài lộc của Dần dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, mọi việc suôn sẻ, đáp ứng mọi yêu cầu!

Sự nghiệp như cá gặp nước, có quý nhân phù trợ, gia đạo trong tương lai. giàu sang vào nhà, gia đình sẽ không lo cơm ăn áo mặc. Con giáp này có thể hoàn toàn hóa giải những điều không may mắn, xui xẻo trước đây để có được cuộc sống sung túc. 

Đúng giờ Ngọ ngày 10/5, VẬN MAY XOAY VẦN, 3 con giáp tài lộc sung túc, tiền đẻ ra tiền, gom vàng hốt bạc thiên hạ, khổ tận cam lai - Ảnh 3
Đúng giờ Ngọ ngày 10/5, tài lộc của Dần dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tuần mới (9/5 - 15/5) hoan hỷ đón lộc về, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên

Tuần mới (9/5 - 15/5) hoan hỷ đón lộc về, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên

Trong tuần mới tới đây, sao may mắn sẽ chiếu cố 3 con giáp sau, bất kể trước đó họ giàu nghèo ra sao, nếu biết nắm bắt cơ hội đều đạt được điều mình mong muốn.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn tử vi 12 con giáp may mắn 12 con giáp may mắn tử vi hàng ngày Tử vi 3 con giáp may mắn Tử vi con giáp may mắn tử vi ngày mai tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 16 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 46 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 2 giờ 46 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng