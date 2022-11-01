Đúng buổi sáng ngày 2/11 gieo quẻ bốc tên 3 con giáp: Phất lên như vũ bão, hốt trọn tài lộc của thiên hạ, hóa thành đại gia lắm tiền nhiều của

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 06:30

3 con giáp may mắn vào buổi sáng ngày 2/11 sẽ gọi tên ai? Ai là người gặt hái được thành tích xuất sắc trên mọi phương diện? Hãy theo dõi trong bài viết sau!

 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có khí chất tao nhã, tốt bụng và khoan dung. Họ dù làm việc trong lĩnh vực nào cũng dễ được quý nhân dẫn đường chỉ lối, công việc nhìn chung suôn sẻ.

Đúng buổi sáng ngày 2/11 gieo quẻ bốc tên 3 con giáp: Phất lên như vũ bão, hốt trọn tài lộc của thiên hạ, hóa thành đại gia lắm tiền nhiều của - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang buổi sáng ngày 2/11, người tuổi Thìn vượng vận quý nhân, đào hoa vượng phát, mưu cầu tài lộc không còn khó khăn, sự nghiệp hanh thông nhờ được dẫn đường chỉ lối. Họ vốn là những người làm việc chăm chỉ, nay nhận được sự giúp đỡ, lại kiểm soát tốt cảm xúc, khéo léo hơn nên sự nghiệp ngày càng phát hơn. Ngoài ra, người tuổi Thìn có nhân duyên khá tốt trong ngày 2/11, người độc thân mở ra mối quan hệ hứa hẹn, đôi lứa thêm bền chặt.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu háo hức đón chào tuần mới với những dự định mới. Khó khăn dường như đã lùi xa và bạn có rất nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Dù đang giữ vị trí nào, bạn cũng được cấp trên tin tưởng và giao cho nhiều nhiệm vụ trọng đại. Đây chính là cơ hội để bứt phá, vì vậy bạn hãy trân trọng và cố gắng hết sức mình nhé.

Đúng buổi sáng ngày 2/11 gieo quẻ bốc tên 3 con giáp: Phất lên như vũ bão, hốt trọn tài lộc của thiên hạ, hóa thành đại gia lắm tiền nhiều của - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tài lộc, thật tuyệt vời khi bản mệnh tận dụng được cơ hội để kiếm tiền nhiều hơn. Người làm công ăn lương nhờ nguồn thu phụ từ các công việc làm thêm mà cuộc sống trở nên thoải mái hon. Với người làm ăn kinh doanh, vì giữ được chữ tín nên bạn được nhiều người yêu mến và tìm cách hợp tác. Thậm chí quý nhân xuất hiện còn chỉ cho bạn con đường đúng đắn để làm giàu.

Tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất có tính cách mạnh mẽ, kiên trì, không sợ đối mặt với khó khăn, thử thách. Họ lấy đó làm động lực để tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp, gây dựng cuộc sống ấm no.

Đúng buổi sáng ngày 2/11 gieo quẻ bốc tên 3 con giáp: Phất lên như vũ bão, hốt trọn tài lộc của thiên hạ, hóa thành đại gia lắm tiền nhiều của - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng trong buổi sáng ngày 2/11, tuổi Tuất đón nhận nhiều bước chuyển mới trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Thời gian trước đây con giáp này phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đến thời điểm cuối năm, tuổi Tuất sẽ lấy lại được những gì đã mất và đón nhận nhiều hỷ sự. Lúc này, bản mệnh sẽ kiếm được nhiều tiền để thay đổi cuộc sống.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Theo tử vi, 2 ngày (2 và 3 tháng 11) hứa hẹn những bước tiến lớn về tài lộc nói riêng và vận trình nói chung của những người thuộc 3 con giáp này.

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