Đúng 9h thứ Sáu (25/11): 3 con giáp này được Thần Tài chiếu cố, đón nhận nhiều tin vui bất ngờ, chạy đi đâu cũng không thoát khỏi tiền rơi vô đầu

Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Mùi nhận được sự quan tâm và ưu ái của cấp trên. Đối phương có thể đưa cho bạn những góp ý, kiến nghị sửa đổi hoặc gợi ý hướng đi mới, giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về chính bản thân mình.

Hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn học hỏi, cởi mở khi tiếp xúc với những điều mới mẻ, như vậy thì bạn sẽ không còn bị bó hẹp trong những cái mình đã biết, đồng thời nhanh chóng đạt được những bước phát triển khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hỏa sinh Thổ, phương diện tình cảm cũng có những bước tiến rõ rệt khi bạn đã dũng cảm đối diện với cảm xúc thực tế của mình. Hãy đối xử chân thành với người bạn yêu mến, sớm muộn gì bạn cũng sẽ được đáp lại bằng tình cảm tương tự.

Giờ tốt: 5h - 7h

Con số may mắn : 30 , 60 , 42

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay ngày 25/11/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn tốt, nếu quý nhân muốn giúp đỡ, sẽ có một vụ mùa bội thu.

Đường tình duyên hôm nay của Thìn tốt, nếu can đảm thổ lộ với người mình thầm mến bấy lâu rất có thể sẽ được hồi đáp tốt.

Trong công việc, mọi việc suôn sẻ, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ công việc, bạn có thể thử tìm kiếm sự chuyển đổi công việc, sẽ nhận thấy hiệu quả công việc tốt hơn.

Vận tài lộc hôm nay rất tốt, bạn có thể thử bắt tay vào lĩnh vực đầu tư mà mình lạc quan, sẽ có thu nhập khá, cũng có thể làm thêm một số công việc phụ để tăng thu nhập.

Sức khỏe: Ổn định, tránh uống cà phê trước khi đi ngủ.

Giờ tốt: 23h - 1h

Con số may mắn : 34 , 71 , 58

Tuổi Dần

Xem tử vi ngày hôm nay Thứ Sáu 25/11/2022 dễ dàng nhận thấy rằng Tuổi Dần có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc. Mọi người cho rằng con giáp này thành công nhờ vào may mắn mà không hiểu rằng Tuổi Dần đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào mới đạt được thành quả như hiện tại, thậm chí có kể cũng không ai tin.

Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là Tuổi Dần sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cũng cần nỗ lực làm việc hơn nữa. Bản mệnh sẽ phải gánh vác thêm nhiều trọng trách trên vai. Vì vậy cần phải thận trọng, tỉ mỉ trong từng vấn đề, chớ nên vội vàng đưa ra quyết định.

Hôm nay, 3 con giáp này là 'con cưng' của thần tài, lắm tài nhiều của, giàu có không ai sánh bằng. Ảnh minh họa: Internet

Tuy gặp nhiều may mắn trong tài lộc nhưng vận trình tình cảm của Tuổi Dần vào Thứ Sáu này lại chưa được như ý. Nhất là người độc thân sẽ dễ rơi vào tình trạng ngày lắm mối, tối nằm không. Mặc dù có nhiều mối quan hệ nhưng chẳng có người nào thật sự làm bản thân cảm thấy rung động thật sự. Tuổi Dần đang yêu cũng gặp nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, dễ phát sinh những chuyện gây hiểu lầm cho nửa kia.

Giờ tốt: 11h-13h

Con số may mắn : 1 , 4 , 12

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!