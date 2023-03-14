Đúng 9h sáng ngày 15/3 Thần Tài tỏa hào quang ở nhà 3 con giáp: Lộc bay ngập đầu, hối hả gánh vàng, vội vàng gánh tiền về nhà

Tâm linh - Tử vi 14/03/2023 10:15

Từ khung giờ này những con giáp này sẽ làm 1 hưởng 10, bạc tiền dư dả, của nả chất đống khiến ai cũng phát hờn.

 

Tuổi Mão

Dưới tác động của cục diện Tam Hợp, ngày này tuổi Mão sẽ gặp nhiềumay mắn, cát lành. Tuổi Mão thông minh và luôn biết cách làm chủ tình hình. Những khó khăn trở ngại trong công việc đều được bạn giải quyết một cách hoàn hảo.

Điều này khiến cho bạn ghi điểm trong mắt của đồng nghiệp và có cơ hội thăng tiến trong công việc. Vận trình tài lộc phát triển. Công việc trong ngày mang lại cho người tuổi Mão nguồn tài lộc. Bạn hãy nỗ lực nhiều hơn trong công việc, chắc chắn sẽ đạt được thành quả tốt hơn.

Đúng 9h sáng ngày 15/3 Thần Tài tỏa hào quang ở nhà 3 con giáp: Lộc bay ngập đầu, hối hả gánh vàng, vội vàng gánh tiền về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm ổn định. Chuyện tình cảm của tuổi Mão không có nhiều thay đổi. Bạn và đối phương dường như đã quá hiểu nhau vì vậy giữa các bạn không có nhiều mâu thuẫn.

Tuổi Dần

Trong số 12 con giáp thì có lẽ tuổi Dần nằm trong top những con giáp "không biết sợ là gì". Họ thường có hoài bão lớn, một khi đã quyết tâm làm gì thì khó ai cản nổi. Không dễ hài lòng với hiện tại, tuổi Dần thích nỗ lực vươn lên, xây đắp cho bản thân và gia đình một cuộc sống sung túc, không phải thiếu thứ gì.

Đúng 9h sáng ngày 15/3 Thần Tài tỏa hào quang ở nhà 3 con giáp: Lộc bay ngập đầu, hối hả gánh vàng, vội vàng gánh tiền về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ thời điểm này, tuổi Dần được đánh giá là có đường tài vận ổn định. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, họ cũng có những giai đoạn khó khăn của mình mà trong đó, phải vượt qua được thì mới mong tiến đến những thành quả lớn trong sự nghiệp.

Tuổi Dậu

Người cầm tinh con giáp tuổi v đa phần hiền lành, dễ tính lại cần cù, chịu khó. Bạn thuộc tuýp người thích sự ổn định lâu dài chứ không lựa chọn cuộc chơi may rủi, được ăn cả ngã về không.

Lúc này , tài vận của người tuổi Sửu dần khởi sắc. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ có bước ngoặt trong sự nghiệp.

Đúng 9h sáng ngày 15/3 Thần Tài tỏa hào quang ở nhà 3 con giáp: Lộc bay ngập đầu, hối hả gánh vàng, vội vàng gánh tiền về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu bước sang năm mới với vận thế khác. Bạn gặp được nhiều may mắn hơn, cơ hội công việc liên tiếp đến với bạn. Qua sự giới thiệu của người thân, bạn bè, bạn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp hơn. Người tuổi Sửu cũng sẽ được làm việc cùng nhiều bậc tiền bối, tích lũy thêm được kinh nghiệm, kỹ năng trong công việc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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