3 con giáp được trời xanh an bài hưởng Lộc tổ tiên vào 5h sáng ngày 15/3: Sự nghiệp bay cao, nhanh chóng kiếm được tiền, vận trình thuận lợi tuân theo ý muốn

Tâm linh - Tử vi 14/03/2023 09:14

Trước đây, những con giáp này có thể gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng từ khung giờ này sẽ được đền đáp xứng đáng.

 

Tuổi Tý

Từ khung giờ này, người tuổi Tý đang nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ quý nhân Tam Hợp. Đường tình duyên vô cùng suôn sẻ, bạn được chỉ lối dẫn đường, tìm thấy được những điều tưởng chừng đã mất đi. Tình cảm vợ chồng được hâm nóng, thậm chí còn nồng nàn thắm thiết hơn trước.

Người độc thân có thể chuẩn bị bước chân vào 1 mối quan hệ mới. Bạn đừng ngần ngại thể hiện tình cảm của mình, đừng nghĩ ai yêu nhiều hơn thì người đó thua cuộc. Trong tình yêu vốn không có chỗ cho sự so bì ai yêu ai nhiều hơn, hãy cứ làm theo những gì trái tim mách bảo.

3 con giáp được trời xanh an bài hưởng Lộc tổ tiên vào 5h sáng ngày 15/3: Sự nghiệp bay cao, nhanh chóng kiếm được tiền, vận trình thuận lợi tuân theo ý muốn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, những chú Chuột được Tỷ Kiên che chở nên tinh thần thoải mái, đầu óc thông thoáng, tiến hành kế hoạch một cách suôn sẻ. Hiệu quả công việc vì thế cũng nâng cao rất nhiều, thành tích thể hiện rất rõ ràng, được cấp trên ghi nhận.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vô cùng sắc sảo. Dù làm việc gì thì trong lòng con giáp đều có những điểm mấu chốt, nếu vượt qua ranh giới này thì họ sẽ không làm. Nếu kiếm được tiền mà làm trái lương tâm thì họ cũng từ bỏ. Không chỉ thu nhập của con giáp tuổi Sửu tăng lên đáng kể mà tài vận cũng luôn có chuyển biến tốt. Con giáp này thường nhận được những bất ngờ vui vẻ, hoàn thiện cuộc sống hạnh phúc của mình.

3 con giáp được trời xanh an bài hưởng Lộc tổ tiên vào 5h sáng ngày 15/3: Sự nghiệp bay cao, nhanh chóng kiếm được tiền, vận trình thuận lợi tuân theo ý muốn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Sửu được hỗ trợ đắc lực bởi quý nhân phù trợ, Thần Tài giúp sức. Thời gian này, vận may liên tiếp đến với con giáp này. Sửu thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của Sửu sẽ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống. Sửu sẽ có cơ hội làm giàu và có thể giàu lên trong một sớm một chiều.

Tuổi Dần

Nhờ Tam hợp phù trợ, lúc này sẽ là một tháng nhiều may mắn và thuận lợi ở mọi phương diện đối với người tuổi Dần. Đặc biệt là về cuối tháng, sự nghiệp tiến triển tốt đẹp, hoàn thành mục tiêu cả ngắn và dài hạn. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến khi thể hiện được năng lực cá nhân lẫn tài dẫn dắt nhóm trong công việc.

3 con giáp được trời xanh an bài hưởng Lộc tổ tiên vào 5h sáng ngày 15/3: Sự nghiệp bay cao, nhanh chóng kiếm được tiền, vận trình thuận lợi tuân theo ý muốn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này có thể mưu sự lớn và khả năng thành công cao. Tuy nhiên, làm gì cũng phải thận trọng từng chi tiết. Phương diện tài lộc nhờ đó cũng dồi dào, các nguồn thu nhập đều có xu hướng gia tăng đáng kể. Người kinh doanh trong tháng buôn may bán đắt, lợi nhuận gấp bội lần, doanh thu đạt được vượt ngoài dự kiến. Hãy mạnh dạn mở rộng quy mô kinh doanh, để tiền bạc trong túi tiếp tục sinh sôi nảy nở.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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