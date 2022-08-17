Đúng 9h sáng mai (17/8): Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, khổ đến mấy rồi cũng qua, 3 con giáp được Tổ tiên che chở, thần Tài hết mực yêu thương, tiền bạc chất đầy nhà

Phúc khí của người tuối Sửu có được là do sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân. Con giáp này là người chân thật, luôn biết chăm sóc người khác nên được nhiều người quý mến.Vận may của con giáp này chỉ bùng nổ khi bước vào trung vận, quý nhân giúp đỡ, cuộc sống của con giáp này cứ thế mà thăng tiến và ngày càng sung túc.

Người tuổi Sửu bẩm sinh đã có vận thế tốt đẹp, làm việc gì cũng gặp may mắn cho dù là học tập, công việc hay cuộc sống, khi gặp khó khăn đều sẽ có quý nhân tương trợ. Đặc biệt, vận khí của con giáp này càng ngày càng khởi sắc, họ có thể tạo dựng được một sự nghiệp thành công, một cuộc sống giàu sang phú quý.

Xét về tổng quan, năm 2022 là một năm tốt lành và thành công cho đa số những người tuổi Tuất. Mặc dù có gặp chút khó khăn vào dịp giữa năm, nhưng vào những tháng cuối năm thì những người tuổi Tuất không lo không có tiền.

Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia phong thủy, người tuổi Tuất bản tính vốn chăm chỉ, đầu óc nhanh nhạy, giỏi phân tích. Năm nay họ có lộc về tài chính nên chỉ cần nỗ lực, chăm chỉ và biết nắm bắt cơ hội thì có thể thu về những khoản tiền lớn. Dù làm kinh doanh hay các lĩnh vực khác, họ đều có khả năng thành công cao với nhiều cơ hội kiếm tiền tiềm năng.

Tử vi học có nói, 9h sáng mai (17/8) là thời điểm quyết định trong sự nghiệp làm giàu của người tuổi Tuất và họ nhất định không được bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này, vì từ đó trở đi, họ sẽ khó mà gặp được những cơ hội tốt đến vậy.

Tuổi Dậu

Nửa đầu năm 2022, tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, đến nửa cuối năm 2022 cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Ảnh minh họa

Người tuổi Dậu một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay. 9h sáng mai (17/8), tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Lời khuyên cho tuổi Dậu là chỉ cần không ngừng trau dồi tri thức, kĩ năng cho bản thân, biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản kha khá cho bản thân và gia đình. Đây cũng là khoảng thời gian tuổi Dậu sẽ được mọi người trả nợ, vì thế mà số dư tài khoản chỉ có tăng không có giảm. Đặc biệt, khi bước sang năm 2023 người tuổi Dậu càng thăng hoa việc mua nhà, sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.