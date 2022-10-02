Đúng 9h sáng Chủ nhật (2/10/2022), lộc về bủa vây 3 con giáp này, sự nghiệp bay cao, tiền tài rực rỡ, làm đâu thắng đó

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Dậu rất thông minh, ham học. Từ nhỏ, họ đã tự lập, luôn nỗ lực vươn lên. Người tuổi này được trời ban may mắn, phúc lộc.

Đúng 9h sáng Chủ nhật (2/10/2022), con giáp tuổi Dậu có tài vận tăng cao. Họ nhận được nhiều tin vui, nhiều cơ hội trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh thì các thương vụ thuận lợi. Tiếng lành đồn xa, khách hàng ùn ùn tìm đến với họ.

Dù làm việc gì, họ cũng được quý nhân âm thầm giúp đỡ. Con giáp tuổi này nổi tiếng cầu toàn. Họ luôn đặt ra những yêu cầu cao cho bản thân cũng như những người ở bên cạnh mình.

Không những thế, con giáp này còn nhận được không ít những lời mời hợp tác làm ăn. Người tuổi này làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng cao. Nhiều tin vui đến khiến tinh thần họ vô cùng phấn chấn.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Đúng 9h sáng Chủ nhật (2/10/2022), việc kiếm tiền của tuổi Thìn thuận lợi, có người còn may mắn được cho tiền. Thế nhưng cũng phải cẩn thận với những cái bẫy đang bày ra nữa, bản mệnh phải tinh ý mới đủ tránh khỏi chúng.

Đây cũng là thời điểm phù hợp nhất để tuổi Thìn cải thiện tình cảm lứa đôi bằng những hành động nho nhỏ nhưng thiết thực. Hãy nhớ, đừng bao giờ ngừng việc gây ấn tượng và khiến đối phương muốn yêu thương bản mệnh nhiều hơn.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý là những người nhân từ, nhân hậu, luôn dễ gần và hài hước. Đúng 9h sáng Chủ nhật (2/10/2022), người tuổi Tý sẽ chuyển hóa từ buồn sang vui, từ xui xẻo sang may mắn. Một khi thời cơ đến, con giáp tuổi Tý sẽ vượng vận tài lộc, quý nhân vậy quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, người tuổi Tý có thể có tín hiệu tích cực trong hôn nhân, có bạn bè tốt do ông trời ban tặng.

Những con giáp tuổi Tý còn đang độc thân, muốn thoát kiếp FA có thể mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người thầm mến, đừng sợ thất bại. Cơ may sẽ đến với bạn nhiều hơn.

Ngoài ra, con giáp tuổi Tý cũng nên làm việc chăm chỉ để nhân thêm tài lộc.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.