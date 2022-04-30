Đúng 9 ngày tới (1/5 - 9/5) - Định mệnh an bài, 3 con giáp có thần tài độ mạng, quý nhân bám gót phát tài rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 30/04/2022 20:00

Tử vi đưa ra dự báo rằng trong 9 ngày tới họ sẽ có bước tiến lớn, được Thần Tài ưu ái giúp đỡ.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường thâm trầm, ít nói. Họ thường thể hiện bản thân qua hành động thay vì lời nói. Với tính cách kiên trì, khi gặp khó khăn, trở ngại Dậu luôn giữ vững được tinh thần tốt, lạc quan, tin tưởng vào ngày mai tươi sáng.

9 ngày tới người tuổi Dậu làm kinh doanh được Thần Tài bao bọc. Nhờ vậy mà họ dễ dàng kiếm được tiền. Dậu có thể ký được những hợp đồng có giá trị và gặp gỡ được nhiều khách hàng tiềm năng.

Nếu làm công ăn lương thì vận khí hưng thịnh, tin vui đến cửa. Một số người có thể được thăng chức, tăng lương hoặc điều chuyển về một vị trí phù hợp hơn với khả năng. Nhờ vậy mà số tiền tiết kiệm của con giáp này cũng tăng lên đáng kể.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất thông minh và có khả năng ứng xử mọi tình huống. Trong cuộc sống, họ có một đầu óc nhanh nhạy và có khả năng tìm ra hướng đi mới, tạo xu thế và giỏi trong việc kinh doanh. Đa phần những người tuổi Dần kinh doanh đều tạo dựng được sự nghiệp ổn định sung túc.

Đúng 9 ngày tới (1/5 - 9/5) - Định mệnh an bài, 3 con giáp có thần tài độ mạng, quý nhân bám gót phát tài rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

9 ngày tới tài vận của con giáp tuổi Dần sẽ ngày càng tốt hơn. Con giáp này sẽ có cơ hội thành công lớn hơn trong bất cứ việc gì mình làm. Cuộc sống của con giáp tuổi Dần được cải thiện đáng kể, tiền tiêu rủng rỉnh. Vận may đến không ngừng khiến Dần làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái, hạnh phúc tràn đầy. Có quý nhân phù trợ, Dần gặp dữ hóa lành, biến họa thành phúc, công việc suôn sẻ, lợi nhuận mang về rất lớn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn là con giáp có nhiều chiến lược, có đầu óc thông minh, luôn biết bản thân cần làm gì nên cuộc đời không gặp tai họa gì, bình an vô sự. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Mão sẽ công thành danh toại, không chỉ giỏi giang xây dựng được sự nghiệp khiến người đời trầm trồ mà còn kiếm được rất nhiều tiền.

9 ngày tới cuộc sống của tuổi Mão sẽ bước lên một tầm cao mới. Người tuổi Mão vốn có nhiều quý nhân bên cạnh chiếu cố, dù cuộc sống có sóng gió thế nào họ cũng sẽ vượt qua ngoạn mục. Năm 2022 này là một năm có nhiều thay đổi tích cực đối với tuổi Mão, gặp cơ hội mới trong công việc, nắm bắt tốt có thể thành công rực rỡ. Đặc biệt bước vào 9 ngày tới này, cuộc sống sẽ vẹn toàn, hỷ sự đến liên tục, muốn không giàu có cũng khó. 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước vào 15 ngày tới (1/5- 15/5), Tổ tiên ban lộc lớn 3 con giáp vận may lội ngược dòng, Thần Tài chiếu cố, tiền về đầy túi, cuộc sống dần sung túc

Bước vào 15 ngày tới (1/5- 15/5), Tổ tiên ban lộc lớn 3 con giáp vận may lội ngược dòng, Thần Tài chiếu cố, tiền về đầy túi, cuộc sống dần sung túc

Trong vòng 15 ngày tới, cuộc sống của 3 con giáp này sẽ thăng hoa vượt trội. Con giáp này còn có quý nhân phù trợ, giúp chỉ lối và trao cho cơ hội thành công, cơ hội làm giàu.

Xem thêm
Từ khóa:   bói vui bói vui con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 1 giờ 15 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 45 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 2 giờ 15 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 15 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 4 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 45 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 5 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng