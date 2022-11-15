Đúng 8h ngày 15/11: Thần Tài ưu ái hết phần, 3 con giáp lên hương tài vận, kinh doanh khởi sắc, buôn bán đắt hàng, lời lãi tăng cao

Vào 8h sáng ngày 15/11, Người tuổi Ngựa sẽ bước vào vận thế "Tam hợp quý nhân", "Quan ấn tương sinh", biểu hiện cho vận may cực lớn, có quý nhân phù trợ nên mọi việc bạn làm đều thành công, thuận buồm xuôi gió.

Trên phương diện tài lộc, người đầu tư kinh doanh có thể tranh thủ thời điểm thuận lợi để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn. Bản mệnh cũng đừng ngại tìm hiểu thêm những lĩnh vực mình còn chưa hiểu rõ, có thể nhờ đó sẽ tìm được hướng đi mới phù hợp với khả năng.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ tiến triển tương đối thuận lợi, dù con giáp này là người làm công ăn lương hay đang phải đối diện với những cuộc thi cử đều sẽ đạt được kết quả tốt, cốt là bản mệnh chịu bỏ công bỏ sức ra làm việc, ôn tập. Cơ hội thành công trong kinh doanh cao, danh lợi song thu, phát tài nhanh chóng. Nếu có năng lực hãy nắm chặt thời cơ, sẽ thu được cực nhiều lợi nhuận.

Vận trình tình cảm tiến triển tích cực nhờ có ngũ hành tương sinh giúp sức. Người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Con giáp này cũng đã cởi mở hơn nên mối quan hệ giữa hai người có thể trở nên thân thiết nhanh chóng.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ tạm biệt khó khăn, xui xẻo trước đó để bước vào giai đoạn vượng phát nhất vào 8h sáng ngày 15/11. Có một điều bản mệnh không hề hay biết rằng, trải qua gần một năm sóng gió của Tam Tai thì thời điểm 8h sáng ngày 15/11 là thời điểm hạnh phúc nhất của con giáp này.

Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh nhanh chóng tìm được nguyên nhân gục ngã để vực dậy như vũ bão, người làm kinh doanh hoàn toàn có thể thu về lời lãi trong thời điểm vàng ngọc này. Tài lộc cũng nhờ đó theo chân mang đến hạnh phúc tài chính cho con giáp này.

Đặc biệt đây là thời điểm được Chính Ấn phát huy mạnh mẽ năng lực, vì thế con giáp này còn có cơ hội bắt tay với quý nhân thực hiện những dự án với lĩnh vực hoàn toàn mới mà không hề lo đến chuyện vốn liếng.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, thứ 3 này, người tuổi Sửu có thể nhanh chóng tìm ra những vướng mắc trong vấn đề đang gặp phải và nhanh chóng giải quyết. Bạn đang cho thấy sự nhanh nhạy và có trách nhiệm của bản thân, điều này khiến cấp trên vô cùng hài lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân có thể gặp được vận mệnh của đời mình trong ngày cuối tuần. Bản mệnh có cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp, tình duyên hợp ý. Đôi bên đều đã có ấn tượng sâu sắc về nhau từ lần đầu gặp gỡ, nên mọi chuyện tiến triển hết sức thuận lợi.

Tình cảm của những người đã có đôi có cặp cũng ngày càng thêm thắm thiết. Thời gian trôi đi không khiến tình cảm của cả hai phai nhạt mà trái lại còn ngày càng nồng nàn hơn. Dù đôi khi vẫn có những tranh cãi và khúc mắc nhưng chúng giống như "gia vị" cần có để tình cảm thêm ngọt ngào.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.