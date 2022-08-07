Đúng 7h sáng mai (thứ Hai đầu tuần, 8/8): Phật Tổ độ trì, 3 con giáp may mắn tột đỉnh, bước chân ra ngõ chạm mặt quý nhân, khai thông tài vận, rước của cải về nhà

Tâm linh - Tử vi 07/08/2022 06:59

3 con giáp sau đây sẽ đón được nhiều cát lành trong ngày thứ Hai đầu tuần. Điều này sẽ giúp cho bạn mở ra một tuần mới suôn sẻ, hanh thông.

Tuổi Dần

Đúng 7h sáng mai (thứ Hai đầu tuần, 8/8): Phật Tổ độ trì, 3 con giáp may mắn tột đỉnh, bước chân ra ngõ chạm mặt quý nhân, khai thông tài vận, rước của cải về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dưới sự giúp đỡ của Chính Quan, sự nghiệp của người tuổi Dần có nhiều bước tiến đáng kể trong ngày thứ Hai đầu tuần (8/8). Người đi theo con đường học tập, nghiên cứu tìm được cơ hội thể hiện vốn hiểu biết của mình, được nhiều người ngưỡng mộ.

Người làm công ăn lương với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm thường nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Bạn có thể được giao cho những công việc quan trọng làm cơ sở để thăng chức, tăng lương.

Chẳng những gặp được may mắn trong công việc mà mối quan hệ của Dần với cấp trên cũng như đồng nghiệp trở nên tốt đẹp hơn. Nhờ vậy mà thu nhập của con giáp này tăng tiến theo cấp số nhân. Những nỗ lực mà Dần bỏ ra được đền đáp xứng đáng.

Con đường tài lộc mở ra trước mắt, vận may tăng vọt. Có thể nói tuần mới này sẽ là thời gian rất đáng mong chờ đối với Dần.

Tuổi Thìn

Đúng 7h sáng mai (thứ Hai đầu tuần, 8/8): Phật Tổ độ trì, 3 con giáp may mắn tột đỉnh, bước chân ra ngõ chạm mặt quý nhân, khai thông tài vận, rước của cải về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 7h sáng thứ Hai đầu tuần này (8/8), người tuổi Thìn hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận những may mắn và cơ hội bất ngờ. Ngày đầu tuần thuận lợi nên bản mệnh cảm thấy tinh thần trở nên phấn chấn hơn rất nhiều, công việc được hoàn thành một cách xuất sắc.

Nhờ sự trợ giúp của sao may mắn mà con giáp này có tài lộc tăng vọt, dương khí vượng. Người làm ăn kinh doanh phát tài phát lộc, quý nhân phù trợ. Người tuổi Thìn giàu chí tiến thủ nên thường được bậc tiền bối nâng đỡ. 

Sáng thứ Hai này, nhiều khả năng khi bước chân ra ngõ, tuổi Thìn sẽ đụng được quý nhân. Người này sẽ giúp đỡ Thìn trong công việc, chỉ đường đi nước bước tiến tới thành công. Cũng trong ngày đầu tuần, Thìn được lãnh đạo tán dương, được trọng vọng. Nhìn chung, vận trình tài lộc của con giáp này trong ngày thứ Hai (8/8) tăng vọt, đại phú đại quý, mở ra những cơ hội mới trong chuỗi ngày tiếp theo.

Tuổi Mùi

Đúng 7h sáng mai (thứ Hai đầu tuần, 8/8): Phật Tổ độ trì, 3 con giáp may mắn tột đỉnh, bước chân ra ngõ chạm mặt quý nhân, khai thông tài vận, rước của cải về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai (8/8) cho biết, đúng 7h sáng cùng ngày, những người tuổi Mùi sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, mọi sự hanh thông trong ngày đầu tuần này. Bắt đầu từ thời gian này trở đi, mọi khó khăn đều được giải quyết, công việc cũng dần cải thiện hanh thông hơn với người tuổi Mùi. 

Vận may liên tiếp đến với Mùi trong những ngày sắp tới, giúp con giáp này thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của Mùi sẽ ngày càng vượng. Nếu như biết nắm bắt cơ hội thì Mùi sẽ phất lên trở thành đại gia, tiền bạc rủng rỉnh.

Khoảng thời gian tới sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, con giáp may mắn này cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Đây là giai đoạn Mùi có quý nhân chiếu cố giúp đỡ, cuộc sống của con giáp này ngày càng thăng hoa.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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