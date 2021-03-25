Đúng 7 ngày tới: 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, tiền tỷ chui vào két ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 25/03/2021 09:34

Tử vi 7 ngày tới cho thấy, những con giáp may mắn này sẽ đếm tiền sái tay, lộc lá vây quanh, nằm chơi tiền cũng rơi trúng đầu.

Tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy, tiêu mãi không hết chính là phúc lộc trời cho những con giáp may mắn nhất 7 ngày tới này. 

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Trong 7 ngày tới, Mão sẽ có cơ hội đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là người hiền lành, tốt bụng, luôn biết suy nghĩ cho người khác và không ngừng nỗ lực vươn lên. Thế nên, con giáp may mắn này được trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù gặp khó khăn cách mấy cũng có thể vượt qua một cách ngoạn mục.

Tân Sửu 2021 là năm đại hỷ của Mão, thế nên dù làm thuê hay làm chủ con giáp giàu có này cũng ngập trong nhung lụa, tài vận đỏ chót như son. Trong 7 ngày tới, Mão sẽ có cơ hội đổi đời, những năm tháng về sau chỉ cần tận hưởng những điều tốt đẹp nhất. 

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Càng về cuối tháng Hợi càng đắc tài đắc lộc, muốn gì được nấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, biết cách đối nhân xử thế nên Hợi đi đến đâu cũng được mọi người quý mến, thương yêu. Hoa gặp hoa nở, người gặp người thương nên sự nghiệp của Hợi phất lên cực nhanh, muốn nghèo cũng khó.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trong 7 ngày tới hỷ sự ập vào nhà sẽ giúp con giáp may mắn này làm ăn suôn sẻ, tài vận dồi dào. Càng về cuối tháng Hợi càng đắc tài đắc lộc, muốn gì được nấy, cuộc sống chuyển mình bất ngờ. 

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Tỵ còn may mắn đến mức có cơ hội trúng số độc đắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thông minh, tài giỏi, thừa sự nhạy bén nên Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều gặt hái thành công ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp. Trong 7 ngày tới, sự nghiệp của Tỵ sẽ có bước đột phá vượt bậc, đổi đời nhanh chóng.

Tỵ còn may mắn đến mức có cơ hội trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ, tiền chất như núi.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Số phận an bài, nếu thuộc 3 con giáp may mắn ngút trời này gia chủ sẽ ăn nên làm ra, của nả đầy nhà, muốn nghèo cũng không được.

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