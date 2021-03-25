3 con giáp được vận quý nhân nâng đỡ, 30 ngày tới làm đâu thắng đó, tiền chất như núi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 25/03/2021 07:30

Số phận an bài, nếu thuộc 3 con giáp may mắn ngút trời này gia chủ sẽ ăn nên làm ra, của nả đầy nhà, muốn nghèo cũng không được.

Trong 30 ngày tới, top con giáp may mắn này sẽ chuẩn bị đổi vận, công việc khởi sắc kéo theo tiền bạc rủng rỉnh, càng tiêu càng kiếm được nhiều. 

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Cơ hội thăng chức, tăng lương tìm đến tận cửa, vì thế tiền bạc kéo theo cũng sung túc, dư dả hơn - Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Hợi

Trời sinh Hợi là con giáp khéo léo, sống theo nguyên tắc và không bao giờ gây thù chuốc oán với ai. Chính vì cầu toàn, luôn nghiêm túc, cầu thị nên Hợi rất ít khi mắc sai lầm và luôn chủ động trong mọi việc. Đây cũng là người có nhiều tham vọng và luôn muốn đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp.

Số trời đã định, trong 30 ngày tới Hợi dù nghèo đến mấy cũng trở thành con giáp giàu có hơn người. Cơ hội thăng chức, tăng lương tìm đến tận cửa, vì thế tiền bạc kéo theo cũng sung túc, dư dả hơn. 

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Càng về giữa năm, túi tiền của Dần càng rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet  

Tuổi Dần

Dần là người nhanh nhẹn, khôn ngoan và không sợ thất bại. Họ có óc sáng tạo và luôn đưa ra được những ý tưởng hay ho, mới lạ khiến mọi người xung quanh phải trầm trồ. Tử vi năm Tân Sửu 2021 dự báo, vận trình cuộc sống của Dần vô cùng hanh thông, tốt đẹp trong nửa đầu năm.

Đặc biệt, nhờ có vận quý nhân trợ giúp nên 30 ngày tới Dần sẽ nắm bắt được rất nhiều cơ hội để phát triển và hiện thực hóa giấc mơ đã ấp ủ bấy lâu nay. Càng về giữa năm, túi tiền của Dần càng rủng rỉnh hơn, bạn có thể chi tiêu mà không cần phải đắn đo suy nghĩ quá nhiều. 

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Dậu có thể tìm được cơ hội đổi đời nhờ vào một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên - Ảnh minh họa: Internet  

Tuổi Dậu

Dậu là người luôn khao khát làm giàu, luôn tự mình vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đa số những người tuổi Dậu đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn sau 35 tuổi, càng về hậu vận con giáp bản lĩnh này càng vượng phát.

Tử vi học có nói, trong 30 ngày tới tuổi Dậu được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Gặp được hỷ sự nên trong năm 2021 này, tuổi Dậu có thể tìm được cơ hội đổi đời nhờ vào một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Nửa cuối tháng 2 âm lịch chính là thời hoàng kim để 3 con giáp may mắn này vươn mình làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách, đổi đời sau một đêm.

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