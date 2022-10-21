Đúng 7 ngày tới (21/10-27/10) 3 con giáp may mắn vượng tài, rơi vào hố bạc, vận trình thăng tiến, cuộc đời thăng hoa, ôm trọn của giời

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 18:00

3 con giáp vào 7 ngày tới có vận trình sự nghiệp thăng tiến, lương bổng nhân đôi, kiếm tiền cực giỏi, số dư tài khoản 9 số, phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Tuất

Đúng 7 ngày tới (21/10-27/10) 3 con giáp may mắn vượng tài, rơi vào hố bạc, vận trình thăng tiến, cuộc đời thăng hoa, ôm trọn của giời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Tuất thường đặc biệt nhạy cảm và cảnh giác cao độ. Nhờ trí thông minh cũng giúp con giáp này luôn hướng suy nghĩ về tương lai, xem xét cân nhắc những mối đe dọa và nguy cơ có thể xuất hiện. Dường như Tuất luôn để mắt tới những thứ ở cận kề và có trong tay vài giải pháp cho mỗi tình huống.

Đôi khi tuổi Tuất tốt đến mức dù trong người chẳng có đồng nào nhưng vẫn sẵn sàng cho người khác vay tiền hoặc đứng ra vay hộ. Chính bởi tuổi Tuất luôn hết lòng vì mọi người, nên ai cũng dành cho con giáp này một tình cảm yêu mến nồng nhiệt.

Trong 7 ngày tới (21/10-27/10) nhờ mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội mà cuộc sống của Tuất mỹ mãn đến bất ngờ. Tuổi Tuất có thể không giàu "nứt tường đổ vách", nhưng tính cách của con giáp này sẽ giúp họ có được cuộc sống đủ đầy vạn người mơ ước.

Tuổi Sửu

Đúng 7 ngày tới (21/10-27/10) 3 con giáp may mắn vượng tài, rơi vào hố bạc, vận trình thăng tiến, cuộc đời thăng hoa, ôm trọn của giời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Sửu vô cùng sắc sảo. Dù làm việc gì thì trong lòng con giáp đều có những điểm mấu chốt, nếu vượt qua ranh giới này thì họ sẽ không làm. Nếu kiếm được tiền mà làm trái lương tâm thì họ cũng từ bỏ.

Trong 7 ngày tới (21/10-27/10) không chỉ thu nhập của con giáp tuổi Sửu tăng lên đáng kể mà tài vận cũng luôn có chuyển biến tốt. Con giáp này thường nhận được những bất ngờ vui vẻ, hoàn thiện cuộc sống hạnh phúc của mình.

Con giáp tuổi Sửu được hỗ trợ đắc lực bởi quý nhân phù trợ, Thần Tài giúp sức. Thời gian này, vận may liên tiếp đến với con giáp này. Sửu thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của Sửu sẽ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống. Sửu sẽ có cơ hội làm giàu và có thể giàu lên trong một sớm một chiều.

Vận trình tình cảm của Sửu sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Sửu và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào.

Tuổi Thìn

Đúng 7 ngày tới (21/10-27/10) 3 con giáp may mắn vượng tài, rơi vào hố bạc, vận trình thăng tiến, cuộc đời thăng hoa, ôm trọn của giời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo tử vi học, người tuổi Thìn được dự báo là những người kinh doanh giỏi. Các bạn thường là chuyên gia trong việc lập kế hoạch quản lý sự nghiệp và tài chính của mình.

Nhờ sở hữu bộ óc biết phân tích thị trường nhanh nhạy, biết nắm bắt thời cơ nên trong sự nghiệp, các bạn dễ dàng gặt hái nhiều thành tựu rực rỡ.

Không những kinh doanh giỏi những người tuổi Thìn còn là những người rất tự chủ và mạnh mẽ. Hơn nữa, con giáp này luôn cố gắng, kiên nhẫn thực hiện những mục tiêu đã đề ra.

Sự thông minh, trí tuệ tinh tường giúp người tuổi Thìn thường tìm được giá trị và niềm vui của mình ngay cả trong những việc bình thường.

Trong 7 ngày tới (21/10-27/10) những người cầm tinh con rồng từ khi sinh ra cũng được trời ban tặng cho nhiều may mắn, nhờ vậy trong việc kinh doanh, làm ăn, các bạn rất thuận lợi.

Kết hợp trí thông minh, đầu óc kinh doanh nhạy bén và vận may, sự nghiệp của con giáp này hầu như không thua kém ai. Trong cuộc sống, những người tuổi Thìn cũng rất cầu toàn, đòi hỏi mọi việc phải hoàn hảo nên các bạn không tiếc công sức để đạt được mục tiêu của mình.

Từ những yếu tố trên, thành công đến sớm là điều hoàn toàn có thể xảy ra với những người cầm tinh con rồng. Cuộc sống sau hôn nhân của con giáp này tương đối viên mãn, sung túc, không phải lo lắng về tiền bạc.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Trúng số 2 lần liên tục trong 15 ngày tới (22/10-6/11) 3 con giáp mang hào quang rực rỡ, phận đời lên voi, thăng hoa viên mãn, cầu được ước thấy

Trúng số 2 lần liên tục trong 15 ngày tới (22/10-6/11) 3 con giáp mang hào quang rực rỡ, phận đời lên voi, thăng hoa viên mãn, cầu được ước thấy

3 con giáp sau có khả năng trúng số 2 lần trong 15 ngày tới, tương lai sáng hơn đèn, có hào quang sáng rực, tương lai sáng chói, tiền tài đầy túi, giàu có sang trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tâm linh tử vi 12 con giáp Top 3 con giáp bùng nổ lộc tài

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 52 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông