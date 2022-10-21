Trúng số 2 lần liên tục trong 15 ngày tới (22/10-6/11) 3 con giáp mang hào quang rực rỡ, phận đời lên voi, thăng hoa viên mãn, cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 17:34

3 con giáp sau có khả năng trúng số 2 lần trong 15 ngày tới, tương lai sáng hơn đèn, có hào quang sáng rực, tương lai sáng chói, tiền tài đầy túi, giàu có sang trọng.

Tuổi Ngọ

Trúng số 2 lần liên tục trong 15 ngày tới (22/10-6/11) 3 con giáp mang hào quang rực rỡ, phận đời lên voi, thăng hoa viên mãn, cầu được ước thấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Bước vào giai đoạn này, người tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới. Trong 15 ngày tới (22/10-6/11), con giáp này sẽ gặt hái được những thành công đáng mong chờ, nhờ đó mà đồng tiền chảy về túi cũng nhiều hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó.

Với người làm đầu tư kinh doanh, việc ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi, nếu muốn mở rộng quy mô kinh doanh thì bản mệnh cũng có thể tiến hành ngay. Đừng chần chừ kẻo lỡ mất thời cơ làm giàu trong tầm tay.

Người tuổi Ngọ vốn là người thông minh và biết nắm bắt thời cơ, vì vậy từ ngày mai nếu tuổi Ngọ tập trung nỗ lực, phát huy hết sức mạnh đang có thì việc họ được tận hưởng cuộc sống viên mãn sung túc chỉ trong tầm tay.

15 ngày tới (22/10-6/11) tài lộc tuổi Ngọ sẽ dồi dào, thu nhập rủng rỉnh, có quý nhân xung quanh giúp đỡ, mọi việc đều dễ dàng, suôn sẻ. 

Tuổi Dậu

Trúng số 2 lần liên tục trong 15 ngày tới (22/10-6/11) 3 con giáp mang hào quang rực rỡ, phận đời lên voi, thăng hoa viên mãn, cầu được ước thấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Dậu có tính cách vừa kiên nghị nhưng lại rất khiêm tốn. Con giáp này tuy phải trải qua nhiều vấp váp trong cuộc đời nhưng cũng vì thế mà tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu.

15 ngày tới (22/10-6/11), do được Tài tinh soi chiếu, nên tài vận của người tuổi Dậu vô cùng vượng phát, tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi con giáp này.

Vừa kiếm được tiền lại cân đối nguồn chi quỹ, người tuổi Dậu không còn phải chịu bất cứ áp lực nào về tiền bạc trong thời gian tới.

Điềm báo tử vi cho thấy, bản mệnh sẽ có một ngày mới thong dong nhẹ nhàng, làm gì cũng tốt đẹp nhờ được quý nhân nâng đỡ.

Đặc biệt nhờ có quý nhân giúp đỡ, có lộc trời ban nên trong 15 ngày tới (22/10-6/11) tuổi Dần sẽ trúng được vé số, một bước rũ bỏ cuộc sống nghèo khó. Giờ đây tuổi Dần sẽ có trong tay tiền tỷ, tha hồ sống cuộc đời sung sướng, an nhàn.

Tuổi Hợi

Trúng số 2 lần liên tục trong 15 ngày tới (22/10-6/11) 3 con giáp mang hào quang rực rỡ, phận đời lên voi, thăng hoa viên mãn, cầu được ước thấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Năm 2022, vận thế của người tuổi Hợi có nhiều thay đổi, hóa giải được vận đen, giải quyết được rất nhiều tồn đọng, khúc mắc trong công việc, cuộc sống.

Sức khỏe trong năm nay của người tuổi Hợi cũng ổn định, không phát sinh những tình trạng nghiêm trọng. Sự nghiệp trong thời gian này cũng thăng tiến nhanh chóng, người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân còn người làm chủ sẽ có trong tay những cơ hội làm ăn, đầu tư mang lại lợi nhuận kếch xù.

Với vận khí hưng phá trong 15 ngày tới (22/10-6/11), người tuổi Hợi cũng sẽ xuất hiện những may mắn bất ngờ về tiền bạc, xác suất trúng số là rất cao.

 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

Thời điểm vàng rơi vào 2 ngày kế đây (21-22/10) 3 tuổi sau nhờ có quý nhân giúp đỡ mà làm ăn khấm khá, mùa màng bội thu, ôm hết lộc Trời, một bước lên mây

Thời điểm vàng rơi vào 2 ngày kế đây (21-22/10) 3 tuổi sau nhờ có quý nhân giúp đỡ mà làm ăn khấm khá, mùa màng bội thu, ôm hết lộc Trời, một bước lên mây

3 tuổi sau phất lên nhờ may mắn hơn người, quý nhân luôn bên cạnh phù trợ, hốt tiền hốt bạc, giàu nứt đổ vách, phú quý nhờ bạn, cơ ngơi sang trang sắp nằm trọn trong tay.

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