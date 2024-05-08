Đúng 7 ngày tới (16/5), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, thu nhập gấp bội, xuất sắc thoát nghèo, dễ phát tài phát lộc

Do có Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Tỵ sẵn sàng đối diện với những thách thức, khó khăn xuất hiện, cũng nhờ vậy mà bạn phát hiện ra được thêm những thế mạnh tiềm ẩn của mình.

Chuyện làm ăn, buôn bán cũng suôn sẻ ngoài ý muốn của con giáp này. Các mặt hàng của bạn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khách hàng. Dù phải làm việc luôn tay luôn chân nhưng bạn kiếm về tiền rủng rỉnh.

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi, tuổi Hợi sẽ có khởi đầu thuận lợi hơn về tài lộc và sự nghiệp. Thậm chí, đây là thời gian mà vận mệnh của con giáp này sẽ thực sự thay đổi, rẽ sang một trang mới tươi sáng và rực rỡ hơn.

Trong tháng này, cát tinh độ mệnh cũng sẽ giúp tuổi Hợi may mắn hơn bội phần. Nếu gặp khó khăn, con giáp này cũng sẽ dễ dàng vượt qua. Tuổi Hợi làm kinh doanh thì công việc khởi sắc, doanh thu được cải thiện. Những người trước đây nợ nần cũng tất toán nợ nần, bắt đầu đạt được những thành tựu nhất định.

Với người làm công ăn lương, trong tháng này, hầu bao của họ cũng rủng rỉnh hơn nhờ những khoản tiền thưởng khi hoàn thành tốt công việc. Quý nhân cũng sẽ xuất hiện hỗ trợ tài chính giúp người tuổi này nhanh chóng hoàn thành mục tiêu. Càng về cuối tháng, tín hiệu phát tài phát lộc của tuổi Hợi càng rõ ràng nên bản mệnh này chỉ cần chăm chỉ làm việc và phát huy hết tiềm năng của mình và chờ tài lộc đến nhà mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.