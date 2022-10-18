Đúng 7 ngày cuối cùng của tháng 9 Âm lịch, Trời thương Phật độ, Thần Tài dẫn lối, TOP 3 con giáp trúng số liên tiếp 2 lần, từ đây "gối đầu trên núi vàng, gác chân lên núi bạc", chuẩn bị đón Tết hân hoan giàu sang

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 05:40

Còn 7 ngày cuối cùng của tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp sau hãy chuẩn bị tinh thần đổi vận cực kì giàu sang nhờ trúng số độc đắc.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người thông minh, hiền lành và đặc biệt sống rất tình cảm với mọi người xung quanh. Trong tử vi học, người tuổi Mão được xem là con giáp mang mệnh phú quý nhưng không dễ dàng gì có được cuộc sống như mong muốn.  Người tuổi Mão ít tham vọng nhưng nhờ trời cho nhiều phúc đức nên họ sẽ tự lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách. 

Trong cuộc sống, tuổi Mão tâm niệm "hữu xạ tự nhiên hương", chỉ cần mình sống tốt thì chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng. Đối với phụ nữ tuổi Mão, đa số họ đều mang mệnh nữ vương nhưng phải đợi đến một lúc nào đó thì vận mệnh đó mới được phát huy. 

Trong 7 ngày cuối cùng của tháng 9 Âm lịch này, tuổi Mão được sao tốt chiếu rọi và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu, đây cũng được xem là giai đoạn thiên thời địa lợi nhân hòa của tuổi Mão, họ sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, để gặt hái được nhiều thành công. Cụ thể, tuổi Mão sẽ có cơ hội làm giàu, nếu may mắn cuối năm sẽ mua được nhà mua được xe, cuộc sống sẽ bước qua giai đoạn mới, viên mãn và thăng hoa hơn.

Đúng 7 ngày cuối cùng của tháng 9 Âm lịch, Trời thương Phật độ, Thần Tài dẫn lối, TOP 3 con giáp trúng số liên tiếp 2 lần, từ đây 'gối đầu trên núi vàng, gác chân lên núi bạc', chuẩn bị đón Tết hân hoan giàu sang - Ảnh 1
Trong 7 ngày cuối cùng của tháng 9 Âm lịch này, tuổi Mão được sao tốt chiếu rọi và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân vốn hiền lành, tình cảm và chịu thương chịu khó. Người tuổi Thân được trời ban nhiều phúc đức, nên họ làm gì cũng có quý nhân phù trợ, mọi việc thành công suôn sẻ. Đa số những người tuổi Thân đều đặt ra được mục tiêu trong cuộc sống và hoàn thành chúng một cách tốt đẹp. 

Thời gian trước cuộc sống tuổi Thân khá chênh vênh không ổn định, tuy nhiên nhờ bản tính lương thiện mà họ có thể vượt qua mọi thứ. Tử vi học có nói, 7 ngày cuối cùng của tháng 9 Âm lịch này, cuộc sống của những người tuổi Thân sẽ lên một tầm cao mới. 

Từ sự nghiệp, tiền tài đến tình cảm mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Tuổi Thân sẽ cảm nhận được hỷ vận, từ lúc này trở đi sẽ được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu, nhìn chung thời gian này là thời gian đáng nhớ đối với những người tuổi Thân.

Đúng 7 ngày cuối cùng của tháng 9 Âm lịch, Trời thương Phật độ, Thần Tài dẫn lối, TOP 3 con giáp trúng số liên tiếp 2 lần, từ đây 'gối đầu trên núi vàng, gác chân lên núi bạc', chuẩn bị đón Tết hân hoan giàu sang - Ảnh 2
Trời sinh tuổi Thân vốn hiền lành, tình cảm và chịu thương chịu khó. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

So với 2 con giáp trên, tuổi Dậu có số mệnh không phú quý bằng, tuy nhiên, sự cần cù và chăm chỉ của họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Trời sinh tuổi Dậu vốn mạnh mẽ, tự lực tự cường, sống độc lập và không ngừng cố gắng để thay đổi cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. 

Ở thời gian trước, người tuổi Dậu gặp không ít khó khăn, khi bên họ không có ai thì cũng chính là lúc họ tự đứng trên đôi chân của mình, từ bàn tay trắng có thể tạo ra được thành công đáng nể. Người tuổi Dậu là con giáp được mang số mệnh phú quý nhưng phải đợi đúng thời điểm thì vận mệnh ấy mới được phát huy. 

Cụ thể, 7 ngày cuối cùng của tháng 9 Âm lịch, tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, không những có Thần Tài chiếu cố mà quý nhân phương xa cũng sẽ tự động đến giúp đỡ, tạo điều kiện cho tuổi Dậu làm giàu. 

Dự kiến, sắp tới đây, tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội có một không hai để đổi đời, nếu biết nắm bắt thì những ngày sau này không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, mọi ước muốn đều có khả năng trở thành sự thật.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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