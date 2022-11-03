Đúng 6 giờ sáng ngày 4/11: 3 con giáp chính thức thoát nạn Tam Tai, được Phật Bà chỉ lối làm giàu, nay mai phát tài phát lộc, gặt hái thành công mỹ mãn vẹn toàn

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 06:45

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp bội thu tài lộc, cuộc đời sang trang đúng 6 giờ sáng ngày 4/11.

 

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu cần cù, giản dị và rất có ý thức phát triển. Họ có thái độ sống tích cực, không bao giờ từ bỏ hy vọng. Dù cơ hội chiến thắng là mong manh, họ vẫn sẽ kiên trì và nỗ lực đến cùng, làm việc chăm chỉ không ca thán.

Đúng 6 giờ sáng ngày 4/11: 3 con giáp chính thức thoát nạn Tam Tai, được Phật Bà chỉ lối làm giàu, nay mai phát tài phát lộc, gặt hái thành công mỹ mãn vẹn toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người này không ngại khó ngại khổ. Mùa đông này, nhận được thêm sự giúp đỡ của quý nhân, vận trình của người tuổi Sửu sẽ ngày càng phát triển suôn sẻ hơn, đạt được những điều bản thân vẫn mong muốn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn chăm chỉ, nhẫn nại và luôn tự mình tìm cơ hội để thăng hoa trong cuộc sống. So với con giáp khác, người tuổi Thân không gặp được nhiều may mắn nên họ phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn. Trong thời gian qua, tuổi Thân gặp phải không ít khó khăn trắc trở trong sự nghiệp, tình cảm lẫn tài vận.

Đúng 6 giờ sáng ngày 4/11: 3 con giáp chính thức thoát nạn Tam Tai, được Phật Bà chỉ lối làm giàu, nay mai phát tài phát lộc, gặt hái thành công mỹ mãn vẹn toàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên sắp tới đây cuộc sống sẽ khổ tận cam lai, mọi thứ sẽ được đền đáp xứng đáng. Cụ thể, tuổi Thân sẽ giải quyết ổn thỏa những khó khăn còn tồn đọng, vận may lội ngược dòng, càng làm việc càng gặp được nhiều quý nhân, giúp cuộc sống thăng hoa bất ngờ, muốn gì có đó. Những tháng cuối năm là thời khắc rất đáng mong chờ với tuổi Thân.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là một trong những con giáp vượng tài lộc đúng 6 giờ sáng ngày 4/11. Con giáp này cũng đang rất hạnh phúc trong chuyện tình cảm của mình. Bản mệnh cảm thấy may mắn vì có một người bạn đời luôn thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ mọi nỗi niềm với bản mệnh. Người độc thân cũng mở lòng mình hơn, chịu khó hẹn hò để đón nhận các cơ hội mới.

Đúng 6 giờ sáng ngày 4/11: 3 con giáp chính thức thoát nạn Tam Tai, được Phật Bà chỉ lối làm giàu, nay mai phát tài phát lộc, gặt hái thành công mỹ mãn vẹn toàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, Hỏa sinh Thổ giúp vận trình tình cảm của tuổi Tý có nhiều khởi sắc, bạn và đối phương đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc xuất hiện trong thời gian vừa qua. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy hai bạn quan tâm tới đối phương hơn cái tôi của mình.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Ngày Thuần Dương thứ 5 (3/11/2022) Sao Khuê xuất hiện: 3 con giáp buôn bán có lời, có tin vui từ phương xa, mọi việc hòa hợp, cầu tài có tài, cầu phúc có phúc

Ngày Thuần Dương thứ 5 (3/11/2022) Sao Khuê xuất hiện: 3 con giáp buôn bán có lời, có tin vui từ phương xa, mọi việc hòa hợp, cầu tài có tài, cầu phúc có phúc

Kể từ ngày thứ 5 (3/11/2022), tài vận của 3 con giáp càng vượng phát, của cải sẽ rủng rỉnh, tiền gửi tăng vọt.

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