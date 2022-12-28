Đúng 5h sáng Thứ 5 ngày 29/12/2022, 3 con giáp nhận được hồng phúc của tổ tiên: Bước ra khỏi nhà đã hứng được mưa tiền, sự nghiệp lên hương, tài lộc đếm mãi không hết, ai nhìn cũng phải hâm mộ

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 08:54

Đúng 5h sáng Thứ 5 ngày 29/12/2022, đường công danh sự nghiệp của 3 con giáp được đẩy lên cao, đường tài vận hanh thông, quyền lực và tài chính trong tay đồng loạt được kéo về, núi tiền chất đầy nhà. Từ đây tài vận của họ sẽ phất lên như diều gặp gió, vạn sự như ý, tin vui liên tiếp truyền tới.

 

Tuổi Tý

Tam Hội xuất hiện báo hiệu Tý có một ngày làm gì cũng hanh thông suôn sẻ nhờ cát khí vượng. Đường công danh sự nghiệp dễ gặt hái thành tích đáng nể, bản mệnh có cơ hội thể hiện năng lực của mình trong những nhiệm vụ đang theo đuổi.

Đúng 5h sáng Thứ 5 ngày 29/12/2022 cũng là lúc vận tài lộc khởi sắc. Đặc biệt là người kinh doanh sẽ có lộc làm ăn, buôn bán phát tài phát lộc, khách hàng ra vào tấp nập, tiền tài như nước. Khi tiền bạc rủng rỉnh thì cũng là lúc bạn không phải quá lo lắng về vấn đề tài chính nữa.

Đúng 5h sáng Thứ 5 ngày 29/12/2022, 3 con giáp nhận được hồng phúc của tổ tiên: Bước ra khỏi nhà đã hứng được mưa tiền, sự nghiệp lên hương, tài lộc đếm mãi không hết, ai nhìn cũng phải hâm mộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù Thủy khí vượng nhưng sức khỏe của bạn không có gì đáng ngại, cũng một phần nhờ tuổi Tý luôn quan tâm tới chế độ dinh dưỡng và tập thể dục thể thao đều đặn. Đây là thói quen tốt mà bạn nên duy trì lâu dài.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có tính cách cứng rắn, chu đáo trong công việc, làm việc gì cũng kiên nhẫn nên hiệu quả công việc không ngừng nâng cao. Trong , người tuổi Tỵ sẽ tạm biệt những khó khăn trước đây, dù làm việc gì cũng sẽ suôn sẻ, may mắn hơn nhiều phần. Không những suy nghĩ chín chắn hơn mà con giáp này còn có thể đạt đến đỉnh cao hơn khi được quý nhân giúp đỡ.

Đúng 5h sáng Thứ 5 ngày 29/12/2022, 3 con giáp nhận được hồng phúc của tổ tiên: Bước ra khỏi nhà đã hứng được mưa tiền, sự nghiệp lên hương, tài lộc đếm mãi không hết, ai nhìn cũng phải hâm mộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Nhìn chung, đây sẽ là lúc những chú Rắn đánh dấu sự chuyển mình lớn, người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh đều rủng rỉnh hơn, cuộc sống vạn sự như ý, tương lai càng suôn sẻ, nhận được nhiều thành quả tốt.

Tuổi Dần

Đặc điểm dễ thấy ở người người tuổi Hổ là họ rất mạnh mẽ, quyết đoán và cầu toàn. Họ luôn đặt ra mục tiêu cao với bản thân mình và đưa ra yêu cầu cao với người khác. Hầu hết những người tuổi Dần đều sở hữu tài năng vượt trội và nhiều tài lẻ.

Đúng 5h sáng Thứ 5 ngày 29/12/2022, 3 con giáp nhận được hồng phúc của tổ tiên: Bước ra khỏi nhà đã hứng được mưa tiền, sự nghiệp lên hương, tài lộc đếm mãi không hết, ai nhìn cũng phải hâm mộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 5h sáng Thứ 5 ngày 29/12/2022, công việc kinh doanh của người tuổi Dần phất lên như diều gặp gió, mọi khoản đầu tư đều sinh lời. Ngay cả khi công việc gặp khó khăn, trục trặc, họ cũng may mắn được quý nhân giúp đỡ, giúp chuyển bại thành thắng một cách dễ dàng. Chính vì vậy, công việc của người tuổi Dần tương đối suôn sẻ, có nhiều khởi sắc khi qua năm mới. Đây cũng là thời điểm tốt để họ cân nhắc đến đầu tư, mở rộng quy mô kinh doanh.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Dù có gặp phải khó khăn nhưng vào đúng buổi sáng Thứ 5 ngày 29/12/2022, những con giáp này có bước chuyển tự cứu mình, nếu không thì cũng may mắn gặp được quý nhân phù trợ  

Dù có gặp phải khó khăn nhưng vào đúng buổi sáng Thứ 5 ngày 29/12/2022, những con giáp này có bước chuyển tự cứu mình, nếu không thì cũng may mắn gặp được quý nhân phù trợ  

Vào thời điểm này, khả năng cao những con giáp sau gặp được quý nhân, dẫn lối cho bản mệnh đi đến thành công. Bên cạnh đó, đường tài lộc của họ cũng đang rất vượng, chỉ cần chăm chỉ làm ăn, bản mệnh cũng sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi.  

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 29/12/2022 tử vi tu vi ngay 29/12/2022

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 1 giờ 31 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 2 giờ 31 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 5 giờ 31 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 6 giờ 1 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 6 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'