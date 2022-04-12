Đúng 5h ngày 13/4, vận may lớn xoay quanh 3 con giáp, tiền vàng phủ kín lối đi, lợi nhuận sinh sôi gấp mười lần

Tâm linh - Tử vi 12/04/2022 13:25

Tử vi có nói, vận may của 3 con giáp dưới đây sẽ ngập tràn, tài lộc vào nhà, phát tài phát lộc. Cùng xem 3 con giáp nào sẽ gặp vận may!

Tuổi Mão

Thời gian qua, những người tuổi Mão rất không hài lòng về cuộc sống của họ bởi luôn gặp nhiều rắc rối, trong công việc và những chuyện rắc rối liên tục xảy ra. Cuộc sống của họ cũng liên tục có chuyện xui rủi khiến họ phải đau đầu.

Tuy nhiên, bước sang 5h ngày 13/4, mọi rắc rối của tuổi Mão sẽ được cải thiện từ từ và vận may bắt đầu hanh thông, khó khăn phiền phức sẽ như vô hình. Bạn có thể được tăng lương trong công việc, vận may tài lộc khá tốt, kiếm được nhiều tiền.

Đúng 5h ngày 13/4, vận may lớn xoay quanh 3 con giáp, tiền vàng phủ kín lối đi, lợi nhuận sinh sôi gấp mười lần - Ảnh 1
Bước sang 5h ngày 13/4, mọi rắc rối của tuổi Mão sẽ được cải thiện từ từ và vận may bắt đầu hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi trời sinh hiền lành, biết cách đối nhân xử thế nên đặc biệt những người bên cạnh con giáp này đều hưởng lây được tự tế. Họ được mọi người yêu thương và giúp đỡ nhiệt tình khi gặp khó khăn.

Tử vi có nói, bước sang 5h ngày 13/4, vận may sẽ luôn theo tuổi Hợi giúp sự nghiệp của họ tiếp tục bay xa. Đặc biệt, họ còn có vận may về tiền bạc, gặp nhiều cơ hội làm giàu, cuộc sống từ đây sẽ ngập tràn trong nhung lụa.

Đúng 5h ngày 13/4, vận may lớn xoay quanh 3 con giáp, tiền vàng phủ kín lối đi, lợi nhuận sinh sôi gấp mười lần - Ảnh 2
Bước sang 5h ngày 13/4, vận may sẽ luôn theo tuổi Hợi giúp sự nghiệp của họ tiếp tục bay xa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu rất tốt bụng, tính tình vui vẻ, an ủi được nhiều người nên luôn có nhiều bạn bè vây quanh. Thời gian trước, công việc không suôn sẻ nhưng kể từ 5h ngày 13/4, công việc tuổi Dậu sẽ khởi sắc hơn hẳn.

Nếu con giáp này đi đúng hướng sẽ gặp được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến, có được nhiều cơ hội kiếm tiền.  Tuy nhiên, bản mệnh nên đề phòng bị kẻ tiểu nhân ác ý xuyên tạc gây bất lợi trong công việc.

Đúng 5h ngày 13/4, vận may lớn xoay quanh 3 con giáp, tiền vàng phủ kín lối đi, lợi nhuận sinh sôi gấp mười lần - Ảnh 3
 Kể từ 5h ngày 13/4, công việc tuổi Dậu sẽ khởi sắc hơn hẳn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài đánh thức, may mắn cuồn cuộn kéo đến, tài vận đỏ chót như son

Sau đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài đánh thức, may mắn cuồn cuộn kéo đến, tài vận đỏ chót như son

Dưới đây là 3 con giáp có số hưởng thụ, tiền bạc đầy tay, công việc và tình duyên viên mãn chỉ sau đêm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn 3 con giáp có vận may tử vi 3 con giáp may mắn tử vi 3 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày mai tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 52 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 4 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời