Đúng 5 ngày (từ 1/11 đến 5/11): 3 con giáp chuẩn bị 'lên đồ" đón Thần Tài ghé thăm nhà, tiền bạc tứ phương gom về một mối, tụ lộc tụ tài hơn hẳn người khác

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 13:34

Tử vi nói rằng trong khoảng thời gian 5 ngày (từ 1/11 đến 5/11), vận trình của 3 con giáp này sẽ ngày càng suôn sẻ, nhận được nhiều thành quả tốt.

 

Tuổi Mùi 

Dưới sự hậu thuẫn của Tam Hợp cục, công việc của tuổi Mùi đang trên đà thuận lợi, bạn cũng tìm thêm được cảm hứng để làm việc và sáng tạo. Nhìn chung mọi thứ sẽ dần đi vào đúng quỹ đạo của nó, vậy nên bạn cũng không cần lo lắng quá. Trong 5 ngày (từ 1/11 đến 5/11), bạn có thể sẽ được trao cho cơ hội để thăng tiến, với sự linh hoạt và đa tài vốn có nên được đánh giá rất cao. Bạn cần cố gắng nhiều hơn để thể hiện năng lực của bản thân, xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra.

Đúng 5 ngày (từ 1/11 đến 5/11): 3 con giáp chuẩn bị 'lên đồ' đón Thần Tài ghé thăm nhà, tiền bạc tứ phương gom về một mối, tụ lộc tụ tài hơn hẳn người khác - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần cũng báo hiệu Mùi còn đón nhận tin vui về tài lộc. Bạn đưa ra quyết định đúng đắn khi đầu tư vào lĩnh vực mới, thời gian đã chứng minh những gì bạn dự đoán là hoàn hoàn chính xác, nhờ vậy tiền bạc thu về không phải là ít.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có tính cách cứng rắn, chu đáo trong công việc, làm việc gì cũng kiên nhẫn, nhờ vậy hiệu quả công việc không ngừng nâng cao. Bước sang 5 ngày (từ 1/11 đến 5/11), người tuổi Tỵ sẽ tạm biệt những khó khăn trước đây, gặp nhiều may mắn, dù làm việc gì cũng suôn sẻ. Những ngày tới sẽ là khoảng thời gian người tuổi Tỵ bước sang trang mới đầy hứa hẹn.

Đúng 5 ngày (từ 1/11 đến 5/11): 3 con giáp chuẩn bị 'lên đồ' đón Thần Tài ghé thăm nhà, tiền bạc tứ phương gom về một mối, tụ lộc tụ tài hơn hẳn người khác - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sự tài năng, làm việc có trách nhiệm và suy nghĩ chín chắn của họ có thể được cấp trên ghi nhận và đánh giá tốt. Hãy chú ý nắm bắt cơ hội để tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp. Sự thuận lợi trong công việc sẽ thúc đẩy tài lộc gia tăng giúp cho con giáp đạt được ý nguyện.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là người hiền lành, chăm chỉ và luôn có tính kiên nhẫn. Trong bất cứ công việc gì, họ đều làm với tất cả tâm huyết và được ghi nhận xứng đáng. Tử vi học dự báo, từ 5 ngày (từ 1/11 đến 5/11), tuổi Dậu sẽ vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ. Kéo theo đó thu nhập sẽ tăng lên chóng mặt. Tuổi Dậu được Thần Tài phù hộ, phú nhân theo gót nên làm gì đi nữa thì họ cũng thành công hơn người.

Đúng 5 ngày (từ 1/11 đến 5/11): 3 con giáp chuẩn bị 'lên đồ' đón Thần Tài ghé thăm nhà, tiền bạc tứ phương gom về một mối, tụ lộc tụ tài hơn hẳn người khác - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó tài lộc của người cầm tinh con Gà sẽ được cải thiện đáng kể. Không chỉ phát triển nhanh chóng về sự nghiệp, mà họ còn sống hạnh phúc viên mãn. Người tuổi Dậu được cho là sẽ có Bồ Tát phù hộ nên chắc chắn sẽ hanh thông, tai qua nạn khỏi, thịnh vượng và gặp nhiều điều may mắn bất ngờ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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