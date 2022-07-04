Đúng 5 ngày tới, vận may song hành, vận khí thăng thiên, 3 con giáp may mắn cuối tuần này (9-10/7), Dậu được nhắc đến tên đầu tiên

Xin chúc mừng tuổi Dậu khi bạn chính là một trong những con giáp may mắn ccuối tuần này (9-10/7) được nhắc đến tên đầu tiên.

Nhờ có vận may song hành, vận khí của bản mệnh có sự thay đổi đáng kể, dễ gặp được nhiều điều như ý muốn hơn hẳn mọi người. Con giáp này không phải chịu ảnh hưởng quá nhiều của hung vận quấy quá nữa, nhờ vậy sẽ thu về những thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Theo tử vi khoa học dự báo, thời điểm này bạn sẽ nhận được cơ hội phát triển sự nghiệp. Đặc biệt, cơ hội lần này do bạn tự tạo ra nhờ những sáng kiến đột phá thúc đẩy nhanh tiến độ công việc.

Sự cố gắng của con giáp này khiến cấp trên rất hài lòng và tạo thêm không gian phát triển cho bản mệnh. Nhờ đó cơ hội thăng quan tiến chức cũng được rộng mở hơn.

Chẳng những vậy, phương diện tài lộc cũng khá tươi sáng. Nhất là trong thứ 7 ngày 2/7/2022, Dậu có nhiều nguồn thu nhập từ bên ngoài hoặc được giới thiệu cho thêm những mối làm ăn mới. Điều này giúp con đường làm giàu của tuổi Dậu hanh thông hơn bao giờ hết, tiền bạc không còn là nỗi lo.

Tuổi Sửu

Năm 2022 này, đối với con giáp tuổi Sửu, vận may cũng sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có khởi sắc đáng kể, đặc biệt là khoảng thời gian giữa năm có khi thăng hoa bất ngờ.

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2 ngày cuối tuần này (9-10/7), sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ có những thay đổi tích cực. Họ gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Con giáp tuổi này, nhận được nhiều công việc, dự án giúp tăng thêm thu nhập. Người tuổi Sửu được cấp trên trọng dụng, dễ bề thăng quan tiến chức.

Trong khi đó người làm kinh doanh buôn bán cũng mát tay, bán được lượng hàng hóa cao hơn thời gian trước. Đặc biệt là phương diện tình cảm của con giáp tuổi Sửu cũng có khởi sắc đáng kể, vận đào hoa đeo bám giúp họ tìm được mối nhân duyên tốt.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu sẽ có vận trình tài lộc thăng hoa vào cuối tuần này (9-10/7). Bắt đầu từ đầu tháng, tuổi Dậu sẽ cảm nhận vận may đang lội ngược dòng, bất kể làm việc gì họ cũng tìm được hướng đi riêng, thậm chí có những người còn thỏa sức sáng tạo, tìm được những ý tưởng mà mình chưa bao giờ nghĩ đến.

Thời gian tới, công việc có nhiều khởi sắc, đối với những người làm công ăn lương sẽ được cấp trên giao nhiều trọng trách, có thể được thăng chức trong thời gian ngắn sắp tới, và đương nhiên chuyện tăng lương không còn xa xôi. Từ giờ đến cuối năm, những người tuổi Dậu sẽ có vận đào hoa cao chiếu, muốn không mệt mỏi cũng khó vì có rất nhiều người thầm thương trộm nhớ, thậm chí có người là quý nhân, có thể giúp họ thăng hoa trong tương lai.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.