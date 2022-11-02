Đúng 5 ngày tới (2/11 - 6/11), TOP 3 con giáp được Thần Tài điểm mặt ban phước, trúng số đến 2 lần, tiền bạc về đầy ví, tài lộc nắm đầy tay, sắm liền biệt thự siêu xe, tháng 12 đón Tết linh đình

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ thường nổi bật với sự thông minh, sắc sảo và máu phiêu lưu của họ. Họ là những cá nhân không muốn thỏa hiệp với những thứ khuôn mẫu và sáo rỗng, mà luôn muốn khám phá, tìm tòi.

Trong sự nghiệp, tuổi Ngọ sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ, do đó tình hình tài chính của họ được cho là sẽ rất khả quan. Với sự thông minh, nhanh nhạy của mình, lại được Thần Tài hỗ trợ, tuổi Ngọ chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực làm việc là sẽ không có gì cần phải lo lắng.

Nếu như thời gian trước, tuổi Ngọ có hạn Thái Tuế, công việc và cuộc sống chịu nhiều hạn chế, bó buộc thì 5 ngày tới đây, họ được cho là sẽ có những bứt phá mạnh mẽ hơn bao giờ hết và gần như mọi dự định của họ sẽ đều được hiện thực hóa.

Tử vi học có nói, may mắn nhất với tuổi Ngọ là họ có thể bắt tay vào công việc. Đặc biệt, 5 ngày này là khoảng thời gian vô cùng may mắn của tuổi Ngọ, nên thực hiện các dự án quan trọng trong công việc thì sẽ thu về nhiều thành tựu. Vì thế, tuổi Ngọ hãy biết nắm bắt lấy cơ hội để biến những giấc mơ của họ trở thành sự thật.

Đặc biệt, 5 ngày này là khoảng thời gian vô cùng may mắn của tuổi Ngọ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là những người có tư duy rõ ràng, mạch lạc, rất sắc sảo và nhanh nhạy trong các vấn đề liên quan đến chuyện kinh doanh, tiền bạc. Theo các chuyên gia phong thủy, trong 5 ngày này, tuổi Tỵ sẽ càng trở nên độc lập và mạnh mẽ hơn, nhất là trong các quyết định làm ăn. Họ dám nghĩ, dám làm và dám đi những con đường khác biệt để tự tạo ra lối đi riêng của mình.

Được Thần Tài hỗ trợ, tuổi Tỵ khá suôn sẻ trong các dự định và đa số các kế hoạch của họ đều thành công hơn cả mong đợi. Không chỉ cải thiện thu nhập và tình hình tài chính của mình, mà tuổi Tỵ còn có thể nâng tầm vị thế của họ. Đây là điều mà không phải con giáp nào cũng may mắn có được.

Đặc biệt 5 ngày này là thời điểm vô cùng thuận lợi của tuổi Tỵ, dự án nào được thực hiện cũng dễ có kết quả tốt, do đó cần biết để nắm bắt.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong 5 ngày này, tuổi Tỵ sẽ càng trở nên độc lập và mạnh mẽ hơn, nhất là trong các quyết định làm ăn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bạn là một người có tính cách kiên định, một khi đã đề ra mục tiêu thì sẽ theo đuổi điều đó tới cùng. Bạn vô cùng cố gắng, có óc phán đoán nhanh nhạy nên thường tạo được cho mình sự nghiệp bền vững. Trong chiều nay, đường công danh sẽ vô cùng sáng và phát triển mạnh với người tuổi Thìn. Bạn có thể được tăng lương, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong công ty. Thời gian trước bạn vất vả bao nhiêu thì bây giờ lại có đường công danh thênh thang bấy nhiêu. Không chỉ vậy, bạn còn có quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng phát triển vững chắc hơn

Những dấu hiệu tích cực trong tình cảm sẽ xuất hiện trong 5 ngày tới, chứng tỏ những cố gắng của bạn thời gian qua đang được đền đáp xứng đáng. Có vẻ đối phương đã dần cảm động và thấu hiểu những điều bạn làm. Vì vậy, hãy mạnh dạn tiến thêm một bước nhé.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm