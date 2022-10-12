Đúng 5 ngày tới (13-17/10), 3 con giáp được Thần Phật 'nuông chiều', Tài Tinh soi chiếu, nhận ngay thưởng 'nóng', tiền bạc một tay quơ hết

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 14:39

Đúng 5 ngày tới (13-17/10), 3 con giáp này sẽ nhận được nhiều ưu ái về tài lộc nên không cần phải lo lắng đến vấn đề tài chính.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 5 ngày tới (13-17/10), Tý sẽ có nhiều bước đột phá. Công việc có nhiều thuận lợi. Dù làm trong lĩnh vực gì cũng dễ có được thành công.

Tý được cấp trên đánh giá cao nên có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Túi tiền của Tý vì vậy cũng rủng rỉnh thêm nhiều phần. Mặc dù nguồn tài chính được đảm bảo, tài lộc dồi dào nhưng Tý không nên cho ai vay tiền thời điểm này. Có nhiều kẻ sẽ nhân sự dễ dàng của bản mệnh để lợi dụng, vay mà không trả.

Tý cần phát huy thế mạnh của mình, tận dụng tốt những nguồn lực mà mình đang có. Đúng 5 ngày tới (13-17/10), Tý cần tập trung hơn nữa, tài chính sẽ tăng lên gấp bội.

Đúng 5 ngày tới (13-17/10), 3 con giáp được Thần Phật 'nuông chiều', Tài Tinh soi chiếu, nhận ngay thưởng 'nóng', tiền bạc một tay quơ hết - Ảnh 1
Đúng 5 ngày tới (13-17/10), Tý sẽ có nhiều bước đột phá, công việc có nhiều thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đúng 5 ngày tới (13-17/10) là thời điểm vô cùng may mắn đối với tuổi Sửu. Con giáp này được quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi. Có nhiều dự án mới được giao cho con giáp này. Nhờ đó mà Sửu có thể kiếm được một khoản thu kha khá.

Sửu là người sống có trách nhiệm lại tràn đầy nhiệt huyết nên không cần phải lo lắng về hiệu quả công việc mà bản mệnh đang đảm nhận. 

Chuyện tình cảm tuy không quá ngọt ngào lãng mạn nhưng có dấu hiệu tốt. Bản mệnh nên nhẹ nhàng, tình cảm hơn một chút nữa và thể hiện sự thấu hiểu của mình với người đó. Cứ như vậy, Sửu sẽ nhận được sự yêu thương chân thành.

Đúng 5 ngày tới (13-17/10), 3 con giáp được Thần Phật 'nuông chiều', Tài Tinh soi chiếu, nhận ngay thưởng 'nóng', tiền bạc một tay quơ hết - Ảnh 2
Đúng 5 ngày tới (13-17/10) là thời điểm vô cùng may mắn đối với tuổi Sửu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn hiền lành chăm chỉ, siêng năng, biết cách chờ đợi cơ hội tốt để đổi đời. Con giáp này có thể không sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ có bản lĩnh để tự nâng tầm cuộc sống của chính mình, không bao giờ để mình nghèo khổ.

Trong 5 ngày tới (13-17/10), sự nghiệp của người tuổi Mùi có những dấu hiệu khả quan, chuyện tình duyên cũng gặp nhiều may mắn. Đặc biệt, sắp tới, nếu như tuổi Mùi biết cách nắm lấy thời cơ thì cuộc sống càng thăng hoa, không ai sánh bằng.

Trong thời gian trước, người tuổi Mùi có vẻ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên từ giờ trở đi, mọi chuyện sẽ chuyển biến theo hướng tích cực.

Đúng 5 ngày tới (13-17/10), 3 con giáp được Thần Phật 'nuông chiều', Tài Tinh soi chiếu, nhận ngay thưởng 'nóng', tiền bạc một tay quơ hết - Ảnh 3
Trong 5 ngày tới (13-17/10), sự nghiệp của người tuổi Mùi có những dấu hiệu khả quan, chuyện tình duyên cũng gặp nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 11 ngày tới (13-23/10), lộc rót vào tận nhà, 3 con giáp sự nghiệp phát triển như Phượng Hoàng tung cánh, thành công bất ngờ

Đúng 11 ngày tới (13-23/10), lộc rót vào tận nhà, 3 con giáp sự nghiệp phát triển như Phượng Hoàng tung cánh, thành công bất ngờ

Tử vi cho biết, đúng 11 ngày tới (13-23/10), có 3 con giáp này vô cùng may mắn, có thần tài theo dõi làm gì cũng thành công và giàu có.

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