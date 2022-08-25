Đúng 5 giờ sáng mai (26/8), top 3 con giáp may mắn hơn người, tiền tài rủng rỉnh, vận đỏ như son, sự nghiệp sáng chói

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 18:05

Đúng 5 giờ sáng mai (26/8), 3 con giáp tài lộc chạm đỉnh, cuộc sống vô cùng lên hương.

Tuổi Tý

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, đúng 5 giờ sáng ngày 26/8 cuộc sống tuổi Tý sẽ có nhiều chuyển biến tích cực bất ngờ. Thời gian tới, con giáp này, cũng là một trong những con giáp gặt hái được nhiều thành công, vận may bản mệnh lội ngược dòng, quý nhân tề tựu bên cạnh giúp đỡ, tạo điều kiện để người tuổi này thăng hoa.

Đúng 5 giờ sáng mai (26/8), top 3 con giáp may mắn hơn người, tiền tài rủng rỉnh, vận đỏ như son, sự nghiệp sáng chói - Ảnh 1
Vận may của người cầm tinh con Chuột sẽ luôn hanh thông, mặc dù cuộc sống có chút bộn bề lo toan, bản mệnh vẫn sẽ vượt qua mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, nếu những người tuổi Tý nắm bắt được cơ hội này, thì sẽ trở thành những người giàu có, tiền bạc dư dả, muốn đầu tư thì đầu tư, muốn tận hưởng thì cũng không thành vấn đề. Vận may của người cầm tinh con Chuột sẽ luôn hanh thông, mặc dù cuộc sống có chút bộn bề lo toan, bản mệnh vẫn sẽ vượt qua mọi thứ.

Tuy nhiên, cung Quan Lộc của con giáp tuổi Tý cho thấy, vận mệnh của người tuổi này sẽ có nhiều biến động, mọi thứ có thể khó khăn vào một giai đoạn nhất định, nhưng sau đó thì thăng hoa vượt trội, làm tiền đề để như ý vẹn toàn. Bên cạnh đó, thời gian này sẽ là thời điểm tốt nhất để tuổi Tý phát huy thế mạnh, cuộc sống tương lai ngày càng thành công. 

 

Tuổi Sửu

Sách tử vi viết rằng, người tuổi Sửu luôn chăm chỉ, chịu khó và giàu tinh thần trách nhiệm. Trong công việc, bản mệnh luôn tận tâm, tận lực. Ngay cả khi hiệu quả công việc không được như ý, con giáp này cũng không nản lòng. Những người cầm tinh con Trâu có thể gặp nhiều thất bại nhưng rất ít khi bản mệnh bỏ cuộc. 

Đúng 5 giờ sáng mai (26/8), top 3 con giáp may mắn hơn người, tiền tài rủng rỉnh, vận đỏ như son, sự nghiệp sáng chói - Ảnh 2
Thành tựu của con giáp này trong thời gian tới phụ thuộc nhiều vào sự cố gắng của chính mệnh trong thời gian trước đây - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 5 giờ sáng ngày mai, con giáp tuổi Sửu sẽ có tài lộc vượng phát, mưu sự tất thành, dễ có cơ hội thăng quan tiến chức. Thành tựu của con giáp này trong thời gian tới phụ thuộc nhiều vào sự cố gắng của chính mệnh trong thời gian trước đây.

Những người làm kinh doanh đang tất bật với thương vụ, chuyển hàng mới, hứa hẹn sẽ thu lợi nhuận ấm no. Người làm công ăn lương thì công việc ngày càng khởi sắc và sẽ có thưởng. Con giáp tuổi này có sự nghiệp hanh thông, đường tình duyên nồng thắm nên tinh thần vô cùng phấn chấn.

Tuổi Ngọ

Trong cuộc sống hiện tại dù người tuổi Ngọ đôi lúc gặp khó khăn, thì trong ngày mai (26/8), con giáp này sẽ đạt được vận trình ổn định, thậm chí là ngày càng thăng tiến, nhất là đường tài lộc. Những chú Ngựa sẽ có một tương lai cực kỳ viên mãn, dư dả không ai sánh bằng.

Đúng 5 giờ sáng mai (26/8), top 3 con giáp may mắn hơn người, tiền tài rủng rỉnh, vận đỏ như son, sự nghiệp sáng chói - Ảnh 3
Nhờ mọi việc thuận lợi mà thời gian tới, con giáp tuổi Sửu có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, con đường tài lộc của người tuổi Ngọ khá tươi sáng trong khoảng thời gian tới. Tất nhiên, con giáp này cũng có những lúc sẽ phải đấu tranh tương đối vất vả, song chỉ cần cố gắng thì mọi thách thức đều sẽ phải lui bước. Sau 5 giờ ngày thứ 6 tuần này, bản mệnh sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều theo từng ngày. Nhờ mọi việc thuận lợi mà thời gian tới, con giáp tuổi Sửu có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Trời sinh những người tuổi Ngọ có bản chất mạnh mẽ quyết đoán sẽ giúp con giáp này dễ dàng đạt được những đỉnh cao danh vọng mà mình mong muốn. Con đường nhân duyên tốt cùng các mối quan hệ giúp cho bản mệnh có thêm nhiều cơ hội và kiếm tiền nhiều hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi mỗi ngày tử vi ngày mai tử vi ngày 26/8 tử vi tháng 8

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 3 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi