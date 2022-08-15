Đúng 5 giờ chiều 17/8, xin chúc mừng 3 con giáp dưới đây 99% gặp được may mắn, vận trình mọi sự hanh thông, đụng đâu cũng có tiền, tài lộc nhảy vọt không đỡ kịp, tình tiền đầy tim

Theo dõi tử vi ngày 17/8/2022 của 12 con giáp, Tam Hợp xuất hiện dự báo những điều may mắn và suôn sẻ sẽ đến với người tuổi Tý. Bản mệnh đang có nhiều hậu thuẫn từ nhiều nguồn để mạnh dạn theo đuổi điều mình muốn.

Con giáp này càng cố gắng thì vận trình càng gặp nhiều may mắn, cứ nỗ lực vươn lên thì sự nghiệp thành công là chuyện trong tầm tay. Bản mệnh chỉ cần tập trung cao độ là có thể hoàn thành nhiệm vụ trước cả thời hạn đặt ra, thời gian còn lại hãy nghiên cứu, bổ sung thêm kiến thức phát triển chuyên môn.

Kim sinh Thủy cũng giúp chuyện tình cảm có nhiều cung bậc ngọt ngào. Người còn độc thân có thể trông chờ vào một mối quan hệ đầy hứa hẹn, bên cạnh đó, những người đang bế tắc trong yêu đương có thể chứng kiến vài bước ngoặt rõ rệt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu gặp Chính Quan cát tinh chiếu mệnh nên đường công danh có nhiều khởi sắc. Nhờ sự chăm chỉ và nghiêm túc của mình, bạn có thể hoàn thành công việc một cách nhanh chóng trong khi người khác còn đang loay hoay.

Tuy nhiên, khi làm việc một mình, Sửu có thể phát huy bản thân cao độ, nhưng bạn sẽ gặp khó khăn khi phải làm việc theo nhóm. Bạn thẳng thắn, nghiêm túc nhưng lại cứng nhắc quá nên khó hòa đồng với tập thể, cần cải thiện điểm này sớm nhé.

Thổ sinh xuất cho Kim nhắc nhở các cặp đôi nên dành thời gian trò chuyện nhiều hơn để gìn giữ hạnh phúc của mình. Điềm báo cho thấy có chuyện thị phi hoặc có người xen vào hạnh phúc của hai bạn do khoảng cách đang lớn dần nên cần phải thận trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình tình cảm có nhiều thăng trầm. Cục diện Thìn Sửu tương phá cho thấy có điềm báo tiểu nhân phá hoại, tuổi Thìn nên thận trọng tối đa dù là trong lời nói hay cách cư xử với nửa kia.

Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Cát tinh nâng đỡ giúp tuổi Thìn có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trên con đường công danh bổng lộc. Chỉ cần con giáp này nỗ lực hết sức mình thì khả năng cao sẽ nhận được thành tích xứng đáng với những gì bản thân đã bỏ ra.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Cơ hội kiếm tiền từ công việc chính lẫn công việc phụ đều có, bản mệnh chớ nên lơ là mà bỏ lỡ thời cơ tốt này.

Hãy dành chút thời gian buổi tối thư giãn, uống, ăn hạt sen giúp dễ ngủ, nghỉ ngơi để kết thúc ngày dài.

Ảnh minh họa: Internet

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