Đúng 4 tháng âm lịch cuối năm 2022 (tháng 9, 10, 11, 12): Thần Phật độ mạng, 3 con giáp làm gì cũng hái ra tiền, chạm tay vào danh vọng

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 19:26

Tử vi dự đoán dưới đây là 3 con giàu sang phú quý, kiếm tiền giỏi nhất trong 4 tháng âm lịch cuối năm 2022 khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Dần

Trong 4 tháng âm lịch cuối năm 2022, người tuổi Dần có tài vận khá tốt. Công việc đầu tư rất có lời, chỉ cần bạn có thể nắm bắt cơ hội tốt thì nguồn lợi nhuận sẽ cao. Đặc biệt, con giáp này đang được Thần Tài che chở nên gặp nhiều may mắn về tiền bạc.

Tài vận khởi sắc rực rỡ nên chuyện kinh doanh làm ăn cũng khởi phát hưng vượng. Người tuổi Dần sẽ vô cùng thuận lợi trong các hoạt động kinh doanh cũng như đầu tư sinh lời nên hãy tận dụng cơ hội này nhé!

Đúng 4 tháng âm lịch cuối năm 2022 (tháng 9, 10, 11, 12): Thần Phật độ mạng, 3 con giáp làm gì cũng hái ra tiền, chạm tay vào danh vọng - Ảnh 1
Trong 4 tháng âm lịch cuối năm 2022, người tuổi Dần có tài vận khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bước sang 4 tháng âm lịch cuối năm 2022, người tuổi Mão sẽ vượng phát về sự nghiệp và tài lộc. Đường tài vận cũng rất tốt đẹp và họ sẽ dễ dàng làm đầy túi tiền nhờ tài năng, trí thông minh của chính bản thân.

Đường công danh rộng mở, báo hiệu thời gian sự nghiệp tấn tới, thi cử đỗ đạt. Hơn nữa, cơ hội được đổi vị trí hay cơ hội thăng tiến sẽ đến nhanh hơn có thể, vì vậy bạn hãy nỗ lực hết mình để có tương lai rộng mở.

Đúng 4 tháng âm lịch cuối năm 2022 (tháng 9, 10, 11, 12): Thần Phật độ mạng, 3 con giáp làm gì cũng hái ra tiền, chạm tay vào danh vọng - Ảnh 2
Bước sang 4 tháng âm lịch cuối năm 2022, người tuổi Mão sẽ vượng phát về sự nghiệp và tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

4 tháng âm lịch cuối năm 2022 là thời gian cực kỳ may mắn với những ai cầm tinh tuổi Thân. Không những trong chuyện tình cảm, mà kể cả trong việc làm và nhất là vấn đề tài chính của con giáp này cũng rất thành công.

Công việc của họ sẽ diễn ra suôn sẻ và trôi chảy mang lại nguồn thu nhập ổn định và dồi dào. Tuổi Thân hãy tận dụng triệt để cơ hội ở thời gian này thì bạn chỉ việc ngồi rung đùi hốt bạc. Không những vậy, những cơ hội mới với vấn đề tài chính cao hơn đang ồ ạt đến với bản mệnh.

Đúng 4 tháng âm lịch cuối năm 2022 (tháng 9, 10, 11, 12): Thần Phật độ mạng, 3 con giáp làm gì cũng hái ra tiền, chạm tay vào danh vọng - Ảnh 3
4 tháng âm lịch cuối năm 2022 là thời gian cực kỳ may mắn với những ai cầm tinh tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Trong 7 ngày cuối tháng 9/2022, 3 con giáp sau sẽ đắc quý đắc phúc, cuộc sống sẽ ấm êm yên bình, làm gì cũng có quý nhân phù trợ, vạn sự hanh thông.

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