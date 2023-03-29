Đúng 4 ngày sắp tới 30,31/3 và 1,2/4: Ba con giáp thoát nghèo ngoạn mục, tiền tăng "phi mã"

Tâm linh - Tử vi 29/03/2023 13:05

Bước vào cát vận, cát tinh soi chiếu, vận quý nhân hưng phát mà ba con giáp sau đây làm đâu thắng đó, đổi vận đổi đời thành công.

 

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tính cách ổn định và đặc biệt chú trọng tính chính trực, làm gì cũng rất bài bản. Theo tử vi, trong thời điểm này vận thế của những người này rộng mở hơn, khá có triển vọng. Họ vốn khiêm tốn nhưng vẫn có thể gây ấn tượng với người khác bởi sự độc lập của mình.

Đúng 4 ngày sắp tới 30,31/3 và 1,2/4: Ba con giáp thoát nghèo ngoạn mục, tiền tăng 'phi mã' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ lúc này vận trình của Tuất đều là sự may mắn. Theo đó, người tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều thuận lợi, kiếm tiền ngày càng nhanh, cuộc sống ngày càng tốt hơn trước.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên định, luôn có trách nhiệm với những quyết định của mình và không ngừng tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống. Đa số người tuổi Dần đều gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và sự nghiệp, họ là người tham vọng và không muốn mình thua thiệt bất cứ ai. Tuổi Dần muốn rằng mình phải là người tiên phong và là người có cuộc sống khiến người khác ngưỡng mộ. 

Đúng 4 ngày sắp tới 30,31/3 và 1,2/4: Ba con giáp thoát nghèo ngoạn mục, tiền tăng 'phi mã' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ bây giờ trở đi, vận may tuổi Dậu sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể. Đặc biệt từ thời điểm này, tuổi Dần sẽ gặp được quý nhân, người này đưa đường dẫn lối giúp tuổi Dần giải quyết những khó khăn còn tồn đọng, ngoài ra còn tạo điều kiện giúp tuổi Dần xây dựng sự nghiệp, kiếm nhiều tiền, thực hiện ước mơ bấy lâu nay chưa làm được. Nhìn chung, đây sẽ là thời điểm mong chờ với tuổi Dần.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế, giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Con giáp này sống chân thành, cởi mở, thẳng thắn và có trách nhiệm. Tuy vậy, thời gian trước đây, tài vận của người tuổi Tỵ không được tốt. Họ cố gắng cũng không được ghi nhận. Kết quả công việc không được như kỳ vọng.

Đúng 4 ngày sắp tới 30,31/3 và 1,2/4: Ba con giáp thoát nghèo ngoạn mục, tiền tăng 'phi mã' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ thời điểm này, người tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào. Công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương có quý nhân phù trợ, nhận thêm cơ hội thể hiện tài năng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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