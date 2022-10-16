Đúng 4 giờ chiều nay (16/10), vật đổi sao dời, 3 con giáp giàu khủng với túi tiền nặng trĩu, đuổi hết vận xui, tay phải hái vàng, tay trái hái bạc, tiền tài đếm hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 11:54

Tử vi 12 con giáp cho hay, đúng 4 giờ chiều nay (16/10), 3 con giáp có cơ hội gặt hái tài lộc, cuộc sống ngày càng thăng tiến.

Tuổi Ngọ

Đúng 4 giờ chiều nay (16/10) người tuổi Ngọ bước vào cục diện lục hợp, mặc dù có tiểu nhân ám hại nhưng vẫn có lợi cho tài vận và vận khí.

Cát tinh soi chiếu, cộng với sự nhanh nhẹn của con giáp này nên dường như những cơ hội may mắn nhất, tốt nhất đều rơi tay người tuổi Ngọ.

Chỉ cần kiên trì ắt sẽ thu được những kết quả tốt nhất. Vận khí của người tuổi Ngọ vô cùng dồi dào, cho dù làm ở bất cứ ngành nghề nào cũng đều thu về thành tựu xuất sắc, không phải buồn phiền vì tiền bạc.

Đúng 4 giờ chiều nay (16/10), vật đổi sao dời, 3 con giáp giàu khủng với túi tiền nặng trĩu, đuổi hết vận xui, tay phải hái vàng, tay trái hái bạc, tiền tài đếm hoài không hết - Ảnh 1
Cát khí vây quanh con giáp Ngọ. Ảnh minh họa: Internet

Chưa kể con giáp này còn có quý nhân bên cạnh soi đường dẫn lối nên làm đâu thắng đó, tiền tài dư dả quanh năm.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão lạc quan, có chí tiến thủ mạnh mẽ. Con giáp này luôn cố gắng phấn đấu để có được cuộc sống tốt đẹp nhất.

Đúng 4 giờ chiều nay (16/10), tài vận của người tuổi Mão đặc biệt hồng phát, nguồn thu chính tăng lên không ngừng, làm việc gì hay đi đến đâu cũng có thêm khoản tiền bạc không nhỏ.

Đúng 4 giờ chiều nay (16/10), vật đổi sao dời, 3 con giáp giàu khủng với túi tiền nặng trĩu, đuổi hết vận xui, tay phải hái vàng, tay trái hái bạc, tiền tài đếm hoài không hết - Ảnh 2
Con giáp Mão bước vào vận trình hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, con giáp này còn có cơ hội thăng tiến, làm một mà thu ba thu bốn, nhanh chóng khẳng định vị thế bản thân trong công việc, sẽ khiến người khác phải nể phục.

Tuổi Sửu

Sửu có tính cách bướng bỉnh, dễ bốc đồng, không giỏi kiểm soát cảm xúc nhưng con giáp này thực sự tốt bụng, chân thành, nhiệt tình trong công việc và với mọi người xung quanh. Với năng lực vốn có và sự kiên trì, không ngại khó ngại khổ, cộng thêm một chút may mắn, tuổi Sửu có thể đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp.

Đúng 4 giờ chiều nay (16/10) tử bi báo mệnh con giáp Sửu có vô số đào hoa, cuộc đời thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, gặp nhiều may mắn. Sửu có tiềm năng khám phá lớn hơn trong tương lai, có thể đảm đương những nhiệm vụ quan trọng, được các cấp lãnh đạo coi trọng và đề bạt. Tiền bạc có thể dễ dàng chảy vào túi họ. Sửu tiến bộ mỗi ngày, hạnh phúc, có những bước đột phá mới trong sự nghiệp, có tương lai tươi sáng, cuộc sống muôn màu, gia đình hòa thuận, được quý nhân chỉ đường.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 12 con giáp 12 giờ trưa nay (16/10), "chạy trời không khỏi nắng", 3 tuổi chưa ra đến cửa đã mất tiền, vận đen phủ kín đầu, Kim Tinh thoát khỏi nhà nên làm gì cũng xui

Tử vi 12 con giáp 12 giờ trưa nay (16/10), "chạy trời không khỏi nắng", 3 tuổi chưa ra đến cửa đã mất tiền, vận đen phủ kín đầu, Kim Tinh thoát khỏi nhà nên làm gì cũng xui

Tử vi 12 con giáp cho hay vào 12 giờ trưa nay (16/10), 3 con giáp này có tài lộc kém may mắn hơn những con giáp khác. Vận trình có thể gặp xui xẻo.

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