Tử vi 12 con giáp 12 giờ trưa nay (16/10), "chạy trời không khỏi nắng", 3 tuổi chưa ra đến cửa đã mất tiền, vận đen phủ kín đầu, Kim Tinh thoát khỏi nhà nên làm gì cũng xui

Tử vi 12 con giáp cho hay vào 12 giờ trưa nay (16/10), 3 con giáp này có tài lộc kém may mắn hơn những con giáp khác. Vận trình có thể gặp xui xẻo.

Tuổi Tý 12 giờ trưa nay (16/10) công việc của người tuổi Tý khá biến động, tuy nhiên đến nửa cuối năm, công việc sẽ bớt vất vả hơn do có Thiên Ấn cát thần nâng đỡ. Tuy vậy, người tuổi Tý nên hạn chế trong việc hùn hạp hay liên kết với nhau trong công việc để tránh những bất hòa. Thời điểm này kém khởi sắc đối với người mang tuổi Tý, tiền làm ra sẽ khó có thể giữ được do phải chi tiêu nhiều trong cuộc sống. Tuy nhiên, với bản tính cần kiệm của mình, người Tý Dần vẫn có thể trang trải được khá tốt.

Tuổi Tý có thể gặp vận trình không suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet Để tránh vấn đề tranh chấp tiền bạc, tuổi Tý cũng nên cẩn thận trong việc chọn đối tác làm ăn, nhất là người trong gia đình. Hết hôm nay vận may lại trở lại, bạn có thể tìm kiếm những cơ hội bên bản thân. Tuổi Thìn 12 giờ trưa nay (16/10) bước vào hạn xấu, Thìn có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong mọi lĩnh vực từ công việc, tình cảm cho đến sức khỏe.

Khó khăn bủa vây vì vừa gặp hạn Tam tai vừa xung Thái Tuế. Tuổi Thìn cần cẩn thận trong đầu tư, làm ăn, đề phòng tiểu nhân hãm hại, tiền bạc 'rơi rớt', dễ gặp thị phi. Bản mệnh cần cẩn trọng trong đi lại, hạn chế xuất hành, kỵ sông kỵ biển để tránh rủi ro. Con giáp Thìn cần chú ý tài lộc. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ 12 giờ trưa nay (16/10), người tuổi Tỵ đối đầu với cục diện Hình Thái Tuế nên vận trình có nhiều dấu hiệu suy giảm, vì thế, bản mệnh làm việc gì cũng cần phải chú ý cẩn thận hơn, nếu không sẽ có rất nhiều rắc rối ập đến, khiến bạn phải chóng mặt ứng phó. Hãy chú ý khắc phục các điểm yếu của mình, đặc biệt là trong giao tiếp cũng như trong công việc, như vậy thì bạn mới có thể vượt qua những khó khăn dễ dàng hơn, không phải phụ thuộc vào điều này, điều khác. *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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