Qua hôm nay (16/10), vận may thăng tiến ào ào, vận trình bất ngờ vụt sáng, 3 con giáp làm gì cũng thắng lợi, tiền tài ùn ùn kéo đến, nghèo mấy cũng phải giàu

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 08:24

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, qua hôm nay (16/10), 3 con giáp chuẩn bị đón tiền tài, may mắn vào nhà, làm gì cũng phất.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý rất thông minh, điềm đạm trong mọi việc. Họ có tham vọng lớn, không thích sống an phận. Người tuổi này từ lâu đã lên kế hoạch cho cuộc sống của riêng mình.

Họ giỏi tiết kiệm, không thích tiêu pha hoang phí. Con giáp này có tài trong việc đầu tư, kinh doanh.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý rất thông minh, điềm đạm trong mọi việc. Họ đầu tư kinh doanh một cách có lý trí, kế hoạch. Người tuổi này tin rằng họ nên tiêu tiền vào những nơi hữu ích và phải đầu tư thì mới sinh lời.

Qua hôm nay (16/10), vận may thăng tiến ào ào, vận trình bất ngờ vụt sáng, 3 con giáp làm gì cũng thắng lợi, tiền tài ùn ùn kéo đến, nghèo mấy cũng phải giàu - Ảnh 1
Tuổi Tý thăng hạng khó cản. Ảnh minh họa: Internet

Đương nhiên, con giáp này sẽ được Thần Tài ưu ái. Qua hôm nay (16/10), khổ tận cam lai, sau những thử thách của cuộc đời Tý sẽ hưởng vinh hoa phú quý, nằm trên đống vàng.

Tuổi Dậu

Nổi tiếng là người thông minh, linh hoạt, bản lĩnh và giỏi kiếm tiền, người tuổi Dậu dường như không chịu lùi bước trước khó khăn. Họ không ngừng nỗ lực vươn lên, bằng mọi giá để có được cuộc sống giàu sang, sung túc.

Giàu có là thế nhưng tuổi Dậu không thích phô trương, giản dị, không điệu đà, không quá diện nhưng tiền trong túi thì lúc nào cũng đầy ắp. Tính tình phóng khoáng, tiêu được kiếm được càng khiến cho người tuổi Dậu chiếm được cảm tình của đối tác làm ăn và vì thế cơ hội có được hợp đồng, có tiền cứ lên như diều gặp gió.

Qua hôm nay (16/10), vận may thăng tiến ào ào, vận trình bất ngờ vụt sáng, 3 con giáp làm gì cũng thắng lợi, tiền tài ùn ùn kéo đến, nghèo mấy cũng phải giàu - Ảnh 2
Con giáp Dậu vận trình như diều gặp gió. Ảnh minh họa: Internet

Qua hôm nay, con giáp này còn giàu lên một cách nhanh chóng, cái gì cũng có, không thiếu bất cứ thứ gì. Bảo đảm vận mệnh cũng thăng tiến như diều gặp gió.

Tuổi Mùi

Những bạn sinh nhằm tuổi con Mùi sẽ gặp được rất nhiều điều tốt lành qua hôm nay (16/10). Công việc của bạn ngày càng phát triển rực rỡ, hanh thông và thuận lợi. Chưa dừng lại ở đó bạn còn có cơ hội gặp và học hỏi được những kinh nghiệm quý báu vô giá từ những chuyên gia trong ngành, điều này khiến con đường công danh của bạn ngày càng thênh thang và rộng mở hơn.

Túi tiền của bạn cũng luôn rủng rỉnh và dư giả trong suốt sáu tháng sắp tới, dù bạn có chi tiêu nhiều đến đâu thì các khoản thu nhập sẽ liên tục lấp đầy hầu bao và bù đắp cho những khoản thiếu hụt ấy. Cuộc sống của bạn sẽ chỉ có những điều ngọt ngào và hạnh phúc vây quanh, mỗi phút giây quây quần bên gia đình và bạn bè sẽ đem lại cho bạn nguồn năng lượng tích cực để chinh phục thêm nhiều đỉnh cao mới trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi ngày mai, (chủ Nhật,16/10), Quý Nhân ghé thăm, Thần Tài sủng ái, 3 con giáp đổi đời chóng mặt sau một đêm thành TỶ PHÚ, tha hồ tận hưởng phú quý vinh hoa

Tử vi ngày mai, (chủ Nhật,16/10), Quý Nhân ghé thăm, Thần Tài sủng ái, 3 con giáp đổi đời chóng mặt sau một đêm thành TỶ PHÚ, tha hồ tận hưởng phú quý vinh hoa

Tử vi nói rằng, ngày mai, (chủ Nhật,16/10), 3 con giáp có vận trình suôn sẻ, cuộc sống được thần tài ủng hộ, phất lên như diều gặp gió.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 59 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 1 giờ 59 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 2 giờ 59 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 3 giờ 59 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người