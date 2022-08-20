Đúng 4 giờ chiều mai (chủ Nhật, 21.8), gặp 'cơn mưa' may mắn, 3 con giáp tài lộc theo chân về nhà, của cải chất đầy như núi, phúc lộc chất kín 2 tay

Tạm biệt những xui xẻo, đón tài vận may mắn vào nhà, 3 con giáp phất tài phất lộc, không ngừng đổi đời.
- Đúng 2 ngày đầu tuần (22/8 - 23/8), Thần Tài bao bọc, 3 con giáp mở mắt có tiền, nhắm mắt nghe tiếng 'ting ting', làm đâu thắng đó, vét sạch của cải thiên hạ
- 7 ngày cuối tháng 8 (22/8 - 28/8): 3 con giáp may mắn hơn trúng số độc đắc, tiền ập vào nhà chỉ sau một đêm, đổi vận lên hương bất ngờ
Tuổi Mùi
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn đúng 4 giờ chiều mai (chủ Nhật, 21.8). Đặc biệt là cơn nóng gay gắt nhất trong mùa hè, con giáp này càng gặp "mưa" may mắn và phất hanh.
Khi cơ hội đến, người tuổi Mùi đừng do dự mà nhanh chóng nắm bắt kẻo cơ hội biến mất. Chỉ cần bạn không chần chừ, lưỡng lự thì tài lộc sẽ rơi vào tay.
Nhờ thành công nối tiếp, gia đạo ngày càng hưng vượng, bản thân con giáp tuổi Mùi cũng sẽ có triển vọng phát triển tốt, tài lộc hanh thông, cuộc sống ngày một tốt hơn.
Tuổi Tỵ
Tỵ hiền lành, nhân nghĩa, hay giúp đỡ mọi người. Con giáp này cũng là con giáp biết quan tâm, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy xét.
Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Tỵ có thể tìm được cơ hội thăng hoa, giúp tài lộc đầy nhà, có thể làm giàu cả đời.
Đúng 4 giờ chiều mai (chủ Nhật, 21.8), tuổi Tỵ gặp được bạn tốt, nhờ đó mà có được sự hỗ trợ hết mình trong công việc. Con giáp may mắn này có phúc khí dồi dào, muốn gì được nấy, tình tiền có đủ không thiếu thứ gì. Từ đây, tuổi Tỵ sẽ công thành danh toại, không chỉ xây dựng cuộc sống viên mãn mà còn tìm được cơ hội để kiếm nhiều tiền. Bạn hãy tìm cách đầu tư để tiền đẻ ra tiền sớm hơn.
Tuổi Ngọ
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ là người thích tự do, phóng khoáng. Họ phù hợp với những công việc không gò bó, cần đến sự sáng tạo. Người tuổi Ngọ hợp làm chủ hơn là làm thuê.
Dù hiện tại con giáp này đang làm thuê nhưng sau này khi có cơ hội, họ cũng sẽ tách ra kinh doanh riêng. Người tuổi này tràn đầy nhiệt huyết, nói được làm được nên được nhiều người nể trọng.
Đúng 4 giờ chiều mai (chủ Nhật, 21.8), tài vận của con giáp này tăng cao. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt nhờ được quý nhân phù trợ. Người làm trồng trọt chăn nuôi cũng nhận thêm tin mừng. Nông sản, vật nuôi của họ đều được mùa, được giá.
Người tuổi này thành công trong công việc, thu nhập tăng lên, tinh thần vô cùng phấn chấn.
*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm