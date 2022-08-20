Đúng 2 ngày đầu tuần (22/8 - 23/8), Thần Tài bao bọc, 3 con giáp mở mắt có tiền, nhắm mắt nghe tiếng 'ting ting', làm đâu thắng đó, vét sạch của cải thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 17:57

Tử vi 2 ngày đầu tuần chỉ rõ, 3 con giáp bội lộc, có khoản thu nhập khá, tiền đổ vào túi, không ngừng vượng phát là đây.

Tuổi Dần

Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dần sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Dần chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận.

Đúng 2 ngày đầu tuần (22/8 - 23/8), Dần sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú Hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Tiền tự động vào túi. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Dần lên như diều gặp gió.

Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Dần cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến những chú Hổ có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Đúng 2 ngày đầu tuần (22/8 - 23/8), Thần Tài bao bọc, 3 con giáp mở mắt có tiền, nhắm mắt nghe tiếng 'ting ting', làm đâu thắng đó, vét sạch của cải thiên hạ - Ảnh 1
Con giáp có vận trình hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp được trời ban cho số mệnh giàu có, phú quý. Nhờ có tinh cách độc lập, tự chủ nên người tuổi Tuất luôn biết rõ mình đang làm gì và rất cẩn trọng với mọi thứ.

Đa số tuổi Tuất đều là những người thông minh, biết sử dụng trí tuệ của mình để tạo ra của cải, vật chất khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Đúng 2 ngày đầu tuần (22/8 - 23/8), con giáp này sẽ gặp được cơ hội tuyệt vời.

Cuộc sống của tuổi Tuất thật sự bước sang một trang mới, giàu có và thịnh vượng không ai sánh bằng. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, tiền chảy vào túi ngày đêm, mở mắt như trúng độc đắc. Từ giờ đến cuối năm chính là lúc để bạn phát huy hết trí tuệ của mình. Tuổi Tuất có thể làm giàu và tạo dựng cho bản thân một cuộc sống viên mãn, sung túc.

Đúng 2 ngày đầu tuần (22/8 - 23/8), Thần Tài bao bọc, 3 con giáp mở mắt có tiền, nhắm mắt nghe tiếng 'ting ting', làm đâu thắng đó, vét sạch của cải thiên hạ - Ảnh 2
Con giáp Tuất gặt hái nhiều thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thông minh, nhanh nhẹn, luôn học tập, tìm tòi, tích lũy kiến thức để nâng cao năng lực bản thân nhằm có được cuộc sống tốt nhất.

Đúng 2 ngày đầu tuần (22/8 - 23/8), vận thế của người tuổi Mão khởi sắc mạnh mẽ, năng lực kiếm tiền nổi bật sẽ giúp con giáp này thu về nguồn thu nhập kếch xù khiến người khác phải ngưỡng mộ. Hơn nữa, quý nhân dẫn đường chỉ lối giúp người tuổi Mão sẽ nhanh chóng nhận đươc sự đề bạt trong công việc, việc tăng chức tăng lương là điều dễ dàng xảy ra. Con giáp này có thể đón tiền tài về túi chỉ sau một đêm, gặt hái rất nhiều thành công trong sự nghiệp.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Vận trình suôn sẻ vào những ngày cuối tháng 8, 3 con giáp lộc chồng chất lộc, tình tiền thăng hoa, cuộc sống khá giả, suôn sẻ không ai bằng.

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