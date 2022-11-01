Đúng 4 giờ 4 phút ngày 2/11: 3 con giáp sao thoát khỏi mệnh trời, vận đỏ như son, ăn lộc trúng số, tiền bay vào túi, vàng chảy vào kho

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 04:00

3 con giáp may mắn hơn người, tài vận bùng nổ, của cải tăng vọt sau 4 giờ 4 phút ngày 2/11, cuộc sống thịnh vượng đủ đầy.

 

Tuổi Dần

Theo tử vi, những người tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn vào 4 giờ 4 phút ngày 2/11. Tâm trạng của họ sẽ trở nên vui vẻ và lạc quan hơn. Người tuổi này vốn có ý thức hoàn thiện bản thân cao, biết cách nắm bắt xu hướng và sẽ đạt được mục tiêu nhờ làm việc chăm chỉ.

Đúng 4 giờ 4 phút ngày 2/11: 3 con giáp sao thoát khỏi mệnh trời, vận đỏ như son, ăn lộc trúng số, tiền bay vào túi, vàng chảy vào kho - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

4 giờ 4 phút ngày 2/11, những chú Hổ được dự đoán sẽ đón nhiều tin vui và sự nghiệp phát triển như mong đợi. Hãy trân trọng những mối quan hệ mình có, đối xử tử tế với mọi người và biết ơn những sự giúp đỡ. Con giáp này được dự đoán dẫn đầu vận đỏ nhờ quý nhân và thuận lợi hơn trong chuyện tình cảm.

Tuổi Sửu

Nếu thật sự nghiêm túc trong công việc hiện tại, rất có thể con giáp tuổi Sửu sẽ nảy ra một ý tưởng kinh doanh tuyệt vời. Tuy việc áp dụng chúng vào thực tế cần thêm nhiều thời gian, bạn cũng chưa thể nhận thấy hiệu quả ngay lúc này nhưng hãy kiên nhẫn nhé, rồi bạn sẽ là người gặt hái thành công.

Đúng 4 giờ 4 phút ngày 2/11: 3 con giáp sao thoát khỏi mệnh trời, vận đỏ như son, ăn lộc trúng số, tiền bay vào túi, vàng chảy vào kho - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể gặp được quý nhân trong tuần này. Người đó sẽ hỗ trợ bạn nhiều việc trong đời sống, giúp bạn tìm ra cơ hội thể hiện tính sáng tạo của mình, từ đó nhận được sự đánh giá cao từ mọi người. Hãy luôn quý trọng cơ hội mà mình có được, rồi bạn sẽ khẳng định được vị thế của mình.

Tuổi Mão

Tử vi 2022 có nói, thời điểm  4 giờ 4 phút ngày 2/11, con giáp tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều may, hợp vía Thần Tài. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, được dự đoán trở thành ông/bà chủ giàu có. Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn.

Đúng 4 giờ 4 phút ngày 2/11: 3 con giáp sao thoát khỏi mệnh trời, vận đỏ như son, ăn lộc trúng số, tiền bay vào túi, vàng chảy vào kho - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cần chủ động và mạnh dạn hơn, chớ nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trong sự nghiệp. Ngoài ra, với những công việc đã làm, họ cần xem xét lại nhiều lần để tránh sai sót. Thời điểm này, người tuổi Mão dẫu gặp điều không may cũng được quý nhân giúp đỡ nên sẽ sớm tai qua, nạn khỏi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Theo tử vi, 2 ngày (2 và 3 tháng 11) hứa hẹn những bước tiến lớn về tài lộc nói riêng và vận trình nói chung của những người thuộc 3 con giáp này.

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