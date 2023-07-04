Đúng 3 ngày tới (5/7 - 8/7/2923) 3 con giáp trúng số liên tiếp 2 lần, 3 con giáp xua tan vận đen, thoát khỏi kiếp nghèo, vận mệnh chuyển dời, phất lên thành tỷ phú

Tuổi Mão là con giáp may mắn tuần này nên bạn sẽ được quý nhân tới bên chỉ lối dẫn đường. Thời điểm này, chỉ cần bạn biết tận dụng đúng cơ hội và đừng khoe khoang về thành quả của bản thân quá mức là có thể gặt hái thành công trong tầm tay.

Chuyện tình cảm của con giáp này có tin vui, người độc thân có thể nhận ra rằng ai đó đang dành tình cảm cho mình. Bạn cũng hãy thử cho đôi bên cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc nhau nhiều hơn xem, biết đâu lại mở ra một mối quan hệ triển vọng đấy.

Đường tài lộc cũng gặp nhiều may mắn do có cát tinh trợ lực. Thu nhập của người làm công ăn lương gia tăng chủ yếu là do những công việc tay trái đem lại. Còn với người làm kinh tế, việc hợp tác làm ăn, mua bán có lợi, đặc biệt bạn nên tận dụng những ngày cuối tuần để tiến hành các kế hoạch.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

3 ngày tới, vận may của tuổi Dần không đến nỗi tệ. Tử vi cho biết, mọi thứ dường như suôn sẻ và như ý hơn. Qua đó, bạn có thể thở phào nhẹ nhõm sau những ngày vất vả trước đó.

Công việc: Sự nghiệp của người tuổi Dần lên bổng xuống trầm trong tuần này. Do đó, bản mệnh làm việc gì cũng cần hết sức tập trung, chú ý và không nên lơ là giây phút nào. Bên cạnh đó, bạn cần giữ thái độ khiêm tốn trong trường hợp được cấp trên khen ngợi nếu không sẽ dễ trở thành cái gai trong mắt của kẻ tiểu nhân.

Tài lộc: Vận trình tài lộc nhận tín hiệu khởi sắc khi công việc lên hương nên ví cũng dày theo. Con giáp này làm ăn khá giỏi nên giải quyết được mọi vấn đề liên quan đến phương diện tiền bạc. Do đó, điều bạn cần lưu ý ngay lúc này đó là tránh xa những buổi tiền tùng vô bổ nếu không muốn “tiền mất tật mang".

Tình cảm: Vận trình tình cảm tương đối ổn định nhưng có một chút điểm sáng vào cuối tuần này. Theo đó, người độc thân sẽ tìm được đối tượng phù trợ trong tương lai gần nên đừng quá sốt sắng. Người có gia đình cần phải quan tâm đối phương nhiều hơn mới có thể có được mối quan hệ gắn kết, bền chặt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi 3 ngày tới của 12 con giáp dự báo từ ngày 5/7 đến 8/7/2023, công việc của tuổi Tý có sự mở rộng nhất định. Bản mệnh cũng có một vài cơ hội gặp được quý nhân, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là cách con giáp này thể hiện bản lĩnh mới mong được quý nhân giúp sức.

3 ngày này vận tài chỉ dừng ở mức ổn định nên bản mệnh cần cẩn thận và xem xét kỹ lưỡng trong các kế hoạch đầu tư hay giao dịch tài chính. Đặc biệt, bản mệnh nên hạn chế cho vay mượn bởi nguy cơ được hoàn trả sẽ không quá cao.

Nếu có kế hoạch cầu tài, con giáp này có thể tranh thủ tiến hành ở những ngày đầu tuần. Đây là thời điểm xác suất thành công sẽ cao hơn. Từ giữa tuần trở đi tài khí suy giảm, nguy cơ sẽ bắt đầu gia tăng.

Vận trình tình cảm có đôi chút trục trặc, bản mệnh luôn giận hờn vô cớ cũng như ghen tuông quá đà trong mối quan hệ hiện tại. Dù yêu mến đến đâu tuổi Tý cũng nên để cho người ấy chút không gian riêng, nếu không cả hai sẽ sớm đôi đường đôi ngả.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.