Đúng 3 ngày tới (14/7 - 16/7), xua đuổi hung tinh, đón lộc về nhà, 3 con giáp mọi vận may đều bủa vây, tài lộc nở hoa, gia đạo yên ấm, đi đến đâu tài lộc theo đến đấy

Tâm linh - Tử vi 13/07/2022 10:13

Đúng thời gian tới đây, 3 con giáp sẽ hóa giải mọi xui rủi, tiến đến may mắn, đạt công danh, sự nghiệp viên mãn ngập tràn.

Tuổi Tỵ

Sách tử vi tướng số có nói, đúng 3 ngày tới (14/7 - 16/7) là cơ hội để Tỵ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt. Hơn cả, con giáp giàu sang này còn có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời chỉ sau một đêm, muốn khổ cũng chẳng được.

Nổi tiếng là con giáp có tham vọng, có gan làm giàu nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Tỵ đã khiến ai cũng phải dè chừng. Càng về hậu vận con giáp tài năng này càng tiến xa hơn trên đường công danh, tài giỏi hiếm ai bì kịp.

Đúng 3 ngày tới (14/7 - 16/7), con giáp này sẽ đắc tài đắc lộc, có cơ hội thăng chức tăng lương, phải mua thêm két sắt để chứa tiền mới xuể.

Đúng 3 ngày tới (14/7 - 16/7), xua đuổi hung tinh, đón lộc về nhà, 3 con giáp mọi vận may đều bủa vây, tài lộc nở hoa, gia đạo yên ấm, đi đến đâu tài lộc theo đến đấy - Ảnh 1
Sách tử vi tướng số có nói, đúng 3 ngày tới (14/7 - 16/7) là cơ hội để Tỵ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Là năm tuổi của những người tuổi Dần nên họ có gặp khó khăn song cũng có những thuận lợi nhất định. Theo các chuyên gia phong thủy, đúng 3 ngày tới (14/7 - 16/7) là lúc tuổi Dần ăn nên làm ra, tiền chảy vào túi ào ạt, nếu biết nắm bắt và tận dụng thì có thể đổi đời nhanh chóng.

Trong thời điểm vừa rồi là lúc vận may chững lại với người tuổi Dần. Con giáp này bị hung tinh đeo bám, họa thị phi từ trên trời rơi xuống. Do đó, tuổi Dần cần hết sức tỉnh táo và đề phòng trong công việc.

Chỉ một phút chủ quan, những kẻ tiểu nhân đội lốt là bạn bè, đồng nghiệp lâu năm có thể ném đá giấu tay mà tuổi Dần không hề biết. Người độc thân khó tìm được duyên lành mà vẫn phải lẻ bóng một mình. Trong khi đó, vợ chồng dễ cãi vã chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt.

Đúng 3 ngày tới (14/7 - 16/7), xua đuổi hung tinh, đón lộc về nhà, 3 con giáp mọi vận may đều bủa vây, tài lộc nở hoa, gia đạo yên ấm, đi đến đâu tài lộc theo đến đấy - Ảnh 2
Đúng 3 ngày tới (14/7 - 16/7) tuổi Dần bình tĩnh, chấp nhận và chờ đợi cơ hội tốt tới với họ. Tuổi Dần tạm biệt với những vận xui nói trên. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 3 ngày tới (14/7 - 16/7) tuổi Dần bình tĩnh, chấp nhận và chờ đợi cơ hội tốt tới với họ. Tuổi Dần tạm biệt với những vận xui nói trên. Cuộc sống sẽ từng bước ổn định và tạo lập được những thành tựu rực rỡ của riêng mình.

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là con giáp khôn khéo, tinh anh và nhạy bén với thời cuộc. Dù bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân quấy phá nhưng đúng 3 ngày tới (14/7 - 16/7) là thời điểm mang lại nhiều may mắn tài lộc, công danh rộng mở cho con giáp giàu có này.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những hiểu lầm không đáng có thì giờ đây người tuổi Tý đã có thể lấy lại lòng tin của cấp trên, đồng nghiệp. Nhờ thế, họ được cất nhắc, giao cho những nhiệm vụ lớn để có thể khẳng định tài năng, thực lực chốn công sở.

Chẳng những cải thiện thu nhập, đây còn là dịp để Tý mở rộng mối quan hệ của mình. Chỉ cần chí thú làm ăn, kiên định với mục tiêu đã đề ra thì Tý ắt có những ngày tháng ấm êm sung túc, đếm tiền sái tay không xuể.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 3 ngày tới (13/7 - 15/7), 3 con giáp cúi đầu Phật Bà ban phước, thắp hương Phật Tổ hiển linh, cầu gì được nấy, gia đạo yên ấm, tài sản tăng lên, mọi ước mong vẹn toàn như ý

Đúng 3 ngày tới (13/7 - 15/7), 3 con giáp cúi đầu Phật Bà ban phước, thắp hương Phật Tổ hiển linh, cầu gì được nấy, gia đạo yên ấm, tài sản tăng lên, mọi ước mong vẹn toàn như ý

Những gì các con giáp này mong ước đều trở thành hiện thực. Cát vận kéo đến, tài vận hưng vượng, 3 con giáp đón tiền tràn ngập két.

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