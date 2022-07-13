Đúng 3 ngày tới (13/7 - 15/7), 3 con giáp cúi đầu Phật Bà ban phước, thắp hương Phật Tổ hiển linh, cầu gì được nấy, gia đạo yên ấm, tài sản tăng lên, mọi ước mong vẹn toàn như ý

Tâm linh - Tử vi 13/07/2022 06:11

Những gì các con giáp này mong ước đều trở thành hiện thực. Cát vận kéo đến, tài vận hưng vượng, 3 con giáp đón tiền tràn ngập két.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thông minh, luôn có những kế hoạch dự phòng cho bản thân mình. Đúng 3 ngày tới (13/7 - 15/7) bước vào đại vận nên con giáp này sẽ liên tiếp được thần phật trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ. Quý nhân sẽ mang đến những cơ hội có lợi cả về sự nghiệp lẫn tiền bạc cho con giáp này. Rất nhanh chóng, người tuổi Ngọ đã có thể tích lũy cho mình số tiền không nhỏ.

Đúng 3 ngày tới (13/7 - 15/7), tuổi Ngọ từng bước vượt qua khó khăn để giành lấy thành công trong cuộc sống, tài lộc tăng gấp bội. Con giáp này làm gì cũng thuận lợi. Từ giờ đến cuối năm 2022, tuổi Ngọ còn được hưởng cát khí từ thần Phật nên càng thêm may mắn.

Đúng 3 ngày tới (13/7 - 15/7), 3 con giáp cúi đầu Phật Bà ban phước, thắp hương Phật Tổ hiển linh, cầu gì được nấy, gia đạo yên ấm, tài sản tăng lên, mọi ước mong vẹn toàn như ý - Ảnh 1
Con giáp Ngọ có vượng khí rất hanh thông trong thời điểm này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tinh tế, hiểu biết, biết phân biệt đúng sai và có cách đối nhân xử thế hợp lòng người. Con giáp này sống tình nghĩa, dĩ hòa vi quý với những người xung quanh. Tuổi Dần ham học học, không ngại thay đổi để ngày một tốt hơn. Trải qua những tháng năm tuổi trẻ, tuổi Dần tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm sống hữu ích và có một nhãn quan tinh tường để quan sát, đánh giá sự việc.

Đúng 3 ngày tới (13/7 - 15/7), tuổi Dần sẽ được cát tinh chiếu cố. Những người làm công chức, có nghề tay trái hay làm tự do đều gặp được may mắn nhất định. Nhờ tính cách tốt nên tuổi Dần sẽ có được mối làm ăn quý giá, mang đến nhiều tài lộc.

Tuổi Dần đang đi làm ăn xa cũng sẽ có Phật Bà phù trợ. Họ rất chăm chỉ và không ngừng nỗ lực trong công việc. Bản mệnh cũng luôn được trời thương, trao cho nguồn tài lộc dồi dào.

Đúng 3 ngày tới (13/7 - 15/7), 3 con giáp cúi đầu Phật Bà ban phước, thắp hương Phật Tổ hiển linh, cầu gì được nấy, gia đạo yên ấm, tài sản tăng lên, mọi ước mong vẹn toàn như ý - Ảnh 2
Tuổi Dần là một trong những con giáp vượt mọi hung tinh, phất lên giàu sang vô đối. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần đang tìm việc, đề xuất tăng lương hay bước vào kỳ thi cử cũng sẽ nhận được tin vui. Về chuyện tình cảm, trong tháng 6 âm lịch này, tuổi Dần có thể tìm được người mình thích hoặc được người khác để ý. Những người đã có gia đình có cuộc sống êm đẹp, hạnh phúc, nhận tin vui từ con cái. Hung tinh không còn chiếu mệnh, chuyện làm ăn thuận lợi, sự nghiệp suôn sẻ, người tuổi Dần làm đâu thắng đó, gặt hái nhiều tài lộc về nhà.

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý chính là con giáp may mắn đúng 3 ngày tới (13/7 - 15/7). Những người tuổi Tý trời sinh đã thông minh, tinh nhanh hơn người trong cuộc sống họ luôn nỗ lực hết mình vì công việc. Người tuổi Tý là người kiên định, khi đối diện với khó khăn tử thách vẫn luôn kiên định, tìm mọi cách để chinh phục những thứ mình thích. Chính vì vậy, họ dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống.

Đúng 3 ngày tới (13/7 - 15/7), người tuổi Tý chính là con giáp thăng quan phát tài. Người tuổi Tý càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu sẽ phát tài bấy nhiều. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, những người tuổi Tý không chỉ may mắn trong công danh, tiền bạc mà còn rất may mắn trong tình duyên. Với người tuổi Tý còn độc thân sẽ có đôi có cặp. Với người đã có tình yêu của mình sẽ càng thêm gắn bó, cuộc sống thăng hoa thêm phần yêu mến.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 7 giờ sáng ngày mai (15/6 âm lịch): ‘trúng quả trời cho’, 3 con giáp chính thức ngồi trên ‘hũ vàng’, hưởng lộc lá thần tài, ơn trên ban cho giàu sang vô đối

Đúng 7 giờ sáng ngày mai (15/6 âm lịch): ‘trúng quả trời cho’, 3 con giáp chính thức ngồi trên ‘hũ vàng’, hưởng lộc lá thần tài, ơn trên ban cho giàu sang vô đối

Tử vi báo lộc đến, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn, thu về công danh, bổng lộc giàu sang hết phần thiên hạ đúng 7 giờ sáng mai (15/6 âm lịch).

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 29 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 3 giờ 9 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 3 giờ 33 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 4 giờ 6 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026