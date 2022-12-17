Đúng 3 ngày đầu tuần mới (19 - 21/12/2022): 3 con giáp vận đỏ thắm như son, làm ăn trăm trận trăm thắng, tiền vàng đầy tay, của cải ồ ạt

Tâm linh - Tử vi 17/12/2022 12:44

Tử vi dự đoán, trong 3 ngày đầu tuần mới, những con giáp này đón vận trình suôn sẻ, làm đâu thắng đó.

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo rằng 3 ngày đầu tuần mới, tuổi Thìn có cơ hội kiếm được nhiều tiền của. Nhờ Chính Tài và Thực Thần che chở, con giáp này đẩy lùi được những chướng ngại vật trên con đường phát triển. Bản mệnh thu được nhiều thành quá, túi tiền cũng rủng rỉnh hơn. Dù vậy, tuổi Thìn vẫn phải kiểm soát chi tiêu, không nên mua sắm tùy tiện gây lãng phía.

Người tuổi Thìn đang có khá nhiều cơ hội kiếm tiền. Bản mệnh cần nắm bắt thời cơ thuận lợi để phất lên mạnh mỡ hơn. Dù làm chuyện gì, con giáp này cũng cần chuyên tâm, tập trung, cố gắng hết sức để đạt được thành quả tốt nhất. Về công việc, tuổi Thìn vẫn sẽ gặp những trở ngại nhất định nhưng nhờ có ý chí quyết tâm cao độ, bản mệnh sẽ sớm vượt qua.

Đúng 3 ngày đầu tuần mới (19 - 21/12/2022): 3 con giáp vận đỏ thắm như son, làm ăn trăm trận trăm thắng, tiền vàng đầy tay, của cải ồ ạt - Ảnh 1
Tử vi dự báo rằng 3 ngày đầu tuần mới, tuổi Thìn có cơ hội kiếm được nhiều tiền của - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 3 ngày đầu tuần, tuổi Mùi có vận tiền tài tăng vọt. Cuộc sống của con giáp này khá hơn rất nhiều, đi làm dễ nhận được thưởng lớn. Cục diện Nhị Hợp giúp người tuổi Mùi có thể đạt được mục tiêu đã đặt ra mà không gặp nhiều khó khăn.

Tài lộc bùng nổ, vận may tự tìm đến cửa nên tuổi Mùi làm gì cũng thuận lợi, kiếm được nhiều tiền hơn. Vận thế của của tuổi Mùi đang đi lên. Càng về cuối năm con giáp này càng kiếm được nhiều tiền.

Đúng 3 ngày đầu tuần mới (19 - 21/12/2022): 3 con giáp vận đỏ thắm như son, làm ăn trăm trận trăm thắng, tiền vàng đầy tay, của cải ồ ạt - Ảnh 2
Trong 3 ngày đầu tuần, tuổi Mùi có vận tiền tài tăng vọt. Cuộc sống của con giáp này khá hơn rất nhiều, đi làm dễ nhận được thưởng lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh người tuổi Dần có số hưởng vận may hơn người. Con giáp này còn vượng vận quý nhân, làm gì cũng có người che chở. Trong công việc, tuổi Dần dựa vào tài năng của bản thân, sự hăng hái cũng như ý chí vươn lên không ngừng để đạt được thành tựu rực rỡ.

Vào 3 ngày đầu tuần mới, sự nghiệp của người tuổi Dần diễn ra vô cùng thuận lợi. Tài lộc đến nhiều không kể hết. Bản mệnh chỉ cần tiếp tục cố gắng, không ngừng nỗ lực thì mọi kế hoạch sẽ đem đến kết quả tốt, tiền tài ngày một dư dả.

Đúng 3 ngày đầu tuần mới (19 - 21/12/2022): 3 con giáp vận đỏ thắm như son, làm ăn trăm trận trăm thắng, tiền vàng đầy tay, của cải ồ ạt - Ảnh 3
Vào 3 ngày đầu tuần mới, sự nghiệp của người tuổi Dần diễn ra vô cùng thuận lợi. Tài lộc đến nhiều không kể hết - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tuần này (17, 18/12): 3 con giáp ngập ngụa trong biển tiền, vàng bạc quấn thân, thịnh vượng cát tường, phát tài phát lộc

Cuối tuần này (17, 18/12): 3 con giáp ngập ngụa trong biển tiền, vàng bạc quấn thân, thịnh vượng cát tường, phát tài phát lộc

Tử vi chỉ rằng, 2 ngày cuối tuần này, những con giáp sau gặp nhiều may mắn trong cuộc sống lẫn tình duyên.

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