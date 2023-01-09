Đúng 23h khuya Thứ 4 ngày 11/01/2023 Thần Tài thả trúng hũ vàng xuống nhà 3 con giáp: Từ nay tha hồ gánh của vào nhà, vàng ròng chất thành đống, đã sung túc lại càng an nhàn

Tâm linh - Tử vi 09/01/2023 13:27

Từ khung giờ này cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp Thần Tài điểm danh, đại cát, lương bổng chuẩn bị tăng mạnh, vận may lan tỏa.

 

Tuổi Mùi

Từ khung giờ 23h khuya Thứ 4 ngày 11/01/2023, tuổi Mùi đặc biệt may mắn về sự nghiệp và tài lộc. Vận đào hoa cũng nở rộ với những người chưa gặp được ý trung nhân.

Đúng 23h khuya Thứ 4 ngày 11/01/2023 Thần Tài thả trúng hũ vàng xuống nhà 3 con giáp: Từ nay tha hồ gánh của vào nhà, vàng ròng chất thành đống, đã sung túc lại càng an nhàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới sự phù hộ của Thần Tài và quý nhân giúp đỡ, tuổi Mùi sẽ suôn sẻ trong từng bước đi. Nhìn chung, đường làm ăn của tuổi Mùi sẽ rộng mở, làm gì cũng vượng, tạo nền tảng tốt cho sự thăng hoa vượt bậc sau này.

Tuổi Tuất

Tuất vốn có tính cách kiên định, thẳng thắn và không ngừng nỗ lực cố gắng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Từ lâu nay, con giáp này luôn được biết đến là người chăm chỉ, chịu khó, có nhiều sáng kiến trong công việc.

Đúng 23h khuya Thứ 4 ngày 11/01/2023 Thần Tài thả trúng hũ vàng xuống nhà 3 con giáp: Từ nay tha hồ gánh của vào nhà, vàng ròng chất thành đống, đã sung túc lại càng an nhàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, từ sau 23h khuya Thứ 4 ngày 11/01/2023, Tuất liên tục được thần tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ. Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Tuất vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ.

Vận may bất ngờ không phải ai cũng có được, Tuất cần chú ý để có thể nắm bắt thời cơ một cách tốt hơn. Tử vi cho thấy nếu Tuất có thể làm tốt những điều đó thì chắc chắn sẽ có thêm nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Thân

Từ khung giờ 23h khuya Thứ 4 ngày 11/01/2023, tài vận tăng gấp đôi của người tuổi Thân. Trong năm này, hoạnh tài của người tuổi Thân phát triển tột bậc. Con giáp này là người cẩn thận, rất giỏi trong việc đầu tư mạo hiểm, có thể tìm kiếm được những cơ hội tốt nhất, chính vì thế tài phú và thu nhập đều có thể an toàn lưu chuyển giúp cho tích lũy tăng lên gấp đôi gấp ba. Đặc biệt trong lúc này, người tuổi Thân sẽ gặp may mắn bất ngờ về tiền bạc như trúng số với giải thưởng lớn hoặc nhận được cơ hội đầu tư thu lời kếch xù không ngờ tới.

Đúng 23h khuya Thứ 4 ngày 11/01/2023 Thần Tài thả trúng hũ vàng xuống nhà 3 con giáp: Từ nay tha hồ gánh của vào nhà, vàng ròng chất thành đống, đã sung túc lại càng an nhàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Vận thế của 3 con giáp từ 3h sáng Thứ 3 ngày 10/01/2023 xoay chuyển: Xòe tay có ngay bạc tỷ, thoải mái làm giàu, cuộc sống hoan hỷ, tiền vào tới tấp

Vận thế của 3 con giáp từ 3h sáng Thứ 3 ngày 10/01/2023 xoay chuyển: Xòe tay có ngay bạc tỷ, thoải mái làm giàu, cuộc sống hoan hỷ, tiền vào tới tấp

Dù đang khó khăn cỡ nào nhưng từ khung giờ 3h sáng Thứ 3 ngày 10/01/2023, những con giáp sau sẽ làm ăn phất lên như diều gặp gió, làm đâu thành đó.

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