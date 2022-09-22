Đúng 22h ngày 23/9: Phúc Tinh ập đến, vận may bủa vây 3 con giáp sau, trong nhà tiền để đầy két, vàng chất đầy tủ

Trong thi cử, tuổi Dần chỉ cần chăm chỉ là gặt hái được trái ngọt. Còn khi làm ăn kinh doanh, sự may mắn giúp họ có được những đối tác triển vọng, dù có gặp khó khăn cũng được mọi người giúp đỡ vượt qua. Trong chuyện tình cảm, các cặp đôi sẽ chia sẻ và thấu hiểu với nhau nhiều hơn. Người độc thân cũng trở nên nổi bật trong mắt người khác giới và có cơ hội để tìm thấy nửa kia của mình.

Con giáp đầu tiên được thần May mắn gọi tên trong khung giờ này chính là tuổi Dần. Thời gian tới, họ sẽ xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, do đó được mọi người giúp đỡ nhiệt tình trong mọi việc. Những khó khăn sẽ được khắc phục, sự nghiệp tiến triển ổn định.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu được biết đến với tính cách trung thành, tận tụy và có tinh thần trách nhiệm. Họ nói được, làm được. Người tuổi này thường là bạn làm ăn, đối tác uy tín trong công việc. Trong gia đình, con giáp tuổi Dậu coi trọng tình nghĩa, đối xử tốt với cha mẹ, chan hòa với anh chị em. Thời trẻ, đa phần người tuổi này thường gặp khó khăn, va vấp, phải thay đổi công việc lẫn môi trường sống mới có thể phất lên.

Bắt đầu từ khung giờ này, con giáp tuổi Dậu có Thần Tài ghé thăm, sao tốt chiếu mệnh nên những điều tốt lành sẽ đến với họ. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ có tài lộc dồi dào. Nếu nắm bắt được cơ hội đầu tư, họ sẽ kiếm được khoản lời lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Những người làm công ăn lương cũng đạt thành tích vượt bậc, được cấp trên coi trọng. Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi sẽ có mùa màng tươi tốt, sắp đến kỳ thu hoạch. Nhờ chăm chỉ làm ăn, họ có được cuộc sống sung túc, có của ăn của để.

Tuổi Sửu

Trong cuộc đua của 12 con giáp, trâu là con vật đạt vị trí số hai, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khung giờ này tuổi Sửu được Thần Tài che chở, đường tài lộc khởi sắc không ngừng, nhất là chuyện làm ăn kinh doanh càng ngày càng phát đạt. Có thể, những chú Trâu sẽ không thể tin được vào vận may của mình khi dường như bạn động vào đâu là tiền bạc sinh sôi nảy nở đến đó. Chẳng mấy khi vận may lớn đến thế, hãy mạnh dạn làm theo kế hoạch của mình đã đặt ra.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.