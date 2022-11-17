Đúng 21h ngày 17/11/2022: Thần Tài cho lộc, 3 con giáp hốt bạc hốt vàng, buôn may bán đắt, túi tiền rủng rỉnh, sung sướng bất ngờ

Tuổi Ngọ thời điểm này theo tử vi 12 con giáp được Chính Quan chiếu mệnh mạnh mẽ, trợ lực muôn phần khiến bạn có được tinh thần phấn chấn, sảng khoái khi giải quyết mọi việc đem lại hiệu suất bất ngờ.

Các dự án đang thực hiện liên tục đem lại nguồn thu nhập dồi dào cho bạn, chuyện tình cảm khoảng thời gian này cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tóm lại bạn sẽ trải qua một khoảng thời gian từ 21h ngày 17/11 vô cùng chóng vánh, nhẹ nhàng, thoải mái khi công việc tiến triển suôn sẻ, dẫu có vấn đề phát sinh thì bạn vẫn khắc phục được kịp thời.

Mọi cãi vã, rối ren của những ngày trước đó được tháo gỡ khi đối phương đã được đả thông tư tưởng không còn suy nghĩ tiêu cực và dần dần mở lòng lại với bạn.

Tuổi Tuất

Tình hình tài lộc của người tuổi Tuất có nhiều khởi sắc từ 21h ngày 17/11. Bạn có thể đạt được thành tích cao nào đó và nhận được một khoản thưởng khích lệ khiến mọi người đều ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Với bản tính cần cù và tiết kiệm của mình, dù không có một công việc với mức lương cao đi chăng nữa thì dần dần, bạn vẫn sẽ có của ăn của để. Tuy nhiên, bạn không nên vội hài lòng với thực tại mà hãy đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa.

May mắn hơn, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, nhờ vậy mà mọi vấn đề đều được tháo gỡ nhanh chóng.

Tuổi Thân

Từ 21h ngày 17/11 rất thích hợp để tuổi Thân tích cực xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu ích cho công việc và cả đời sống cá nhân của mình. Thái Âm cát tinh độ mệnh sẽ giúp nhân duyên của bạn rất vượng, đi tới đâu cũng được người yêu kẻ mến, cơ hội gặp quý nhân cũng cao hơn rất nhiều.

Công việc khá thuận lợi, chăm chỉ và nỗ lực thì ắt sẽ đầu xuôi đuôi lọt, thậm chí còn có cơ hội thăng chức tăng lương. Thời điểm này cũng thích hợp để bản mệnh khởi nghiệp, tỉ lệ thành công cao. Nếu đang ấp ủ dự định mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh thì nên tiến hành càng sớm càng tốt, càng để lâu càng khó triển khai.

Ảnh minh họa: Internet

Tài chính ở mức bình ổn, có đồng ra đồng vào nhưng nhìn chung vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, làm chủ đều gặt hái được thành quả nhất định. Song bạn cũng cần có kế hoạch quản lý tiền chặt chẽ, đừng hớ hênh khiến kẻ xấu nhòm ngó.

Đường tình duyên không có nhiều biến động. Các mối quan hệ trong gia đình hòa hợp, mọi người tìm được tiếng nói chung, gia đạo yên ổn. Người độc thân có đào hoa chiếu mệnh, nên mở lòng mình hơn mới mong sớm tìm được hạnh phúc riêng.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.