Đúng 20 ngày tới: top 3 con giáp ĐẠI PHÚ QUÝ, làm chơi hưởng thật, tiền ùa vào két , "gánh tiền mỏi lưng"

Tâm linh - Tử vi 21/03/2022 20:10

Tử vi 20 ngày tới cho biết, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn, tay phải vét tài, tay trái vơ lộc.

Tuổi Hợi

Phấn đấu âm thầm nhưng chắc chắn, nhẹ nhàng nhưng đầy sức thuyết phục, đó là những gì người ta có thể hình dung về người tuổi Hợi trong giai đoạn này. 

 

Là một trong những con giáp kiếm nhiều tiền nhất tháng 2 âm lịch, 20 ngày tới, nhiều cát tinh quy tụ, mọi khó khăn mà tuổi Hợi đang phải đối mặt không những có thể hóa giải, xua đuổi vận đen mà còn thúc đẩy vận khí, chuyện tình cảm ngày một thuận lợi, công việc không ngừng phát triển, đặc biệt là kiếm được nhiều thu nhập hơn so với trước đó. 

 

Thêm vào đó, bước vào tháng 3 âm lịch, dù là sự nghiệp hay mối quan hệ xã hội đều phát triển theo chiều hướng tích cực, như ý, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của tuổi Hợi, nếu may mắn thì chỉ cần sau nửa đầu năm đương số sẽ thỏa nguyện ước mong về một cuộc sống sung túc và hạnh phúc. 

Tuổi Thân 

Thân trầm tính, ít nói và thường không hay chia sẻ tâm sự của mình với những người khác. Tính cách của Thân hòa đồng, hay giúp đỡ người khác mà không nề hà, toan tính gì. Trong công việc, con giáp này là người tận tụy, có trách nhiệm, không ngừng tìm tòi những cách làm hay, cách làm mới.

Đúng 20 ngày tới: top 3 con giáp ĐẠI PHÚ QUÝ, làm chơi hưởng thật, tiền ùa vào két , 'gánh tiền mỏi lưng' - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Tử vi 20 ngày tới cho biết, Thân gặp nhiều may mắn, tay phải vét tài, tay trái vơ lộc. Người tuổi này làm ăn kinh doanh thì cơ hội làm ăn sẽ tới. Thân nhận được cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh dễ sinh lời lớn. Người tuổi Thân chỉ cần tranh thủ thời gian may mắn này nỗ lực hết mình trong những mục tiêu mà an theo đuổi, nhất định những chú ngựa sẽ gặt hái được nhiều thành tích đáng nể.

Không chỉ may mắn trong tài lộc, công danh đường tình duyên của người tuổi Thân cũng vô cùng đào hoa. Nếu còn độc thân thì đây chính là cơ hội tốt để tuổi Thân tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

Tuổi Mão

Tử vi nói rằng tài lộc của người tuổi Mão trong năm nay tương đối chậm. Tuy nhiên, vào 20 ngày tới con giáp này có thể đón nhận một số may mắn. Bản mệnh có thể thấy nhiều điều thay đổi tích cực trong sự nghiệp và tài lộc.

Từ giữa và cuối tháng 2 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Mão mở ra cơ hội mới, giúp con giáp này có bước tiến mới trong công việc, từ đó thu nhập cũng tăng lên đáng kể.

Thu nhập gia tăng cộng với kỹ năng quản lý tiền bạc tốt, tuổi Mão có thể tích lũy được một khoản tiền kha khá. Nhờ vậy, cuộc sống của con giáp này ngày càng tốt, tâm lý cũng thoải mái hơn. Nhìn chung, 20 ngày tới là giai đoạn khá thuận lợi với tuổi Mão.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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