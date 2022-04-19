Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp này may mắn khi phúc khí dồi dào, đầu tư thắng lớn, tiền rơi đầy túi chỉ sợ xài không hết

Đàn ông và phụ nữ tuổi Dậu đều rất thông minh, độc lập và có năng lực tự chủ mạnh mẽ. Chính tính cách này khiến bạn luôn chủ động nắm bắt cơ hội và không tin vào những thứ từ trên trời rơi xuống. Ý chí cầu tiến khiến cho bạn nhanh chóng thăng tiến. Trong tháng 5 và 6, tài lộc của bạn vô cùng vượng vận khi những điều tốt đẹp lần lượt kéo đến, sự nghiệp ngày càng đi lên.

Tuy nhiên, sự ổn định khó kéo dài khi hung tinh Kiếp Tài và Tiểu Hao quấy phá. Hai tinh tú này đều chủ về hao tán tiền của, ngầm đưa ra chỉ báo rằng tiền bạc kiếm được nhiều nhưng khó tụ, dễ tiêu hao cho cuộc sống bản thân hoặc gia đình.

Người làm công ăn lương thu nhập ổn hơn nhưng chưa đa dạng nhiều nguồn thu. Người kinh doanh, buôn bán tự thân có thêm các nguồn thu ngoài luồng, tổng thu nhập năm 2022 vẫn rất tốt, không hề kém cạnh bất cứ ai.

Chính vì thế, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để người tuổi Dậu tiến hành đầu cơ ngắn hạn, rủi ro rất cao, khó thu hồi vốn chứ không hề dễ dàng như những kẻ đưa ra lời dụ dỗ. Nên tập trung cho các danh mục đầu tư trung và dài hạn, đi chậm nhưng chắc, kéo về nguồn thu đều đặn hàng tháng.

Trong tháng 5 và 6, tài lộc của người Tuổi Dậu vô cùng vượng vận khi những điều tốt đẹp lần lượt kéo đến, sự nghiệp ngày càng đi lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Bạn sống trầm lắng, thực tế và chịu khó. Khi làm bất kì điều gì, bạn đều phải nắm chắc chắn mới triển khai. Chính thói quen tỉ mỉ cộng với sự nỗ lực không ngừng đã giúp bạn bứt phá trong 2 tháng tới. Tới tháng 5, 6, bạn còn được vận may kéo đến, ngày càng có nhiều cơ hội để vượt qua trở ngại, gặp nhiều quý nhân giúp đỡ, càng làm việc chăm chỉ thì càng gặp nhiều chuyện vui.

Một điều lưu ý duy nhất là bạn không nên liều lĩnh, bất kỳ chuyện gì cũng cần giải quyết đến cùng, đừng đụng đâu làm đó cho xong. Đồng thời, bạn cũng phải chủ động nâng cao trình độ kinh doanh của bản thân mới có thêm nhiều tiền bạc.

Tới tháng 5, 6, Tuổi Sửu còn được vận may kéo đến, ngày càng có nhiều cơ hội để vượt qua trở ngại, gặp nhiều quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bạn siêng năng, trung thành và nỗ lực. Người tuổi Tuất có tính cách bên trong mềm mại, bên ngoài cứng rắn. Trong công việc, bạn thường lên kế hoạch rõ ràng, cẩn trọng. Trong tháng 5 và 6, tài vận của người bạn rất tốt, thậm chí bạn có thể làm 1 được 10 nếu biết nắm lấy cơ hội chính xác.

Có thể nói tuổi Tuất là một trong những con giáp vận khí tốt nhất năm 2022. Không chỉ các mối quan hệ, cuộc sống mà tiền tài của người tuổi Tuất đều bùng nổ trong năm nay.

Tử vi trong 60 ngày tới, tài lộc của tuổi Tuất chỉ có tăng không có giảm, cả nguồn thu nhập chính lẫn phụ đều tăng. Điều này có nghĩa là dù người tuổi Tuất làm công ăn lương, làm chủ hay đầu tư đều gặt được quả ngọt, đạt được đa số các mục tiêu tài chính, tiền bạc rủng rỉnh.

Thời gian này, tuổi Tuất cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ và được quý nhân trợ giúp, họ sẽ từng bước đạt được những thành công lớn và vững chắc. Người tuổi Tuất không chỉ may mắn trong đường công danh, tài lộc mà đường tình duyên cũng vô cùng thăng hoa, viên mãn.

Trong tháng 5 và 6, tài vận của người tuổi Tuất rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm