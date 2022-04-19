3 con giáp này đầu tư bất động sản năm 2022 sẽ mua may bán đắt, sự nghiệp thăng tiến, tiền vô như nước

Theo quan hệ địa chi, Dần và Ngọ là hai con giáp thuộc tam hợp nên năm 2022 Nhâm Dần được coi là năm cực kỳ may mắn tốt đối với người tuổi Ngọ. Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ trong năm Nhâm Dần 2022 như gấm thêm hoa, tiền bạc rủng rỉnh từ nhiều nguồn thu chảy về túi, trong đó có thể bắt đầu từ nguồn đầu tư bất động sản, cổ phiếu.

Tuổi ngựa vốn được biết đến là con giáp có đầu óc thông minh, linh hoạt, khả năng học hỏi hơn người cộng thêm sự giúp đỡ của quý nhân. Do đó, trong năm 2022 gặt hái được nhiều thành công trên con đường phát triển kinh tế và sự nghiệp là điều không quá khó hiểu.

Bước vào năm 2022, tuổi Ngọ có tam hợp nâng đỡ, thêm Thiên Quan và Long Trì ban phát uy quyền. Chính vì thế, công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong năm Nhâm Dần vì thế mà thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi tích cực ập đến. Trong việc đầu tư bất động sản, người tuổi Ngọ mua may bán đắt, đầu tư đâu thắng đó, gặp được quý nhân tương trợ, thu về thành quả đáng ngưỡng mộ.

Bước vào năm 2022, tuổi Ngọ có tam hợp nâng đỡ, thêm Thiên Quan và Long Trì ban phát uy quyền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ năm 2022 không chỉ được Tam Hợp phù trợ mà còn được Thiên Tài dẫn chủ về các nguồn thu phụ. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc cố định, tuổi Ngọ còn có thêm vài nguồn thu khác từ đầu tư bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này có thể mang tới nguồn tiền thụ động ổn định nếu quyết tâm thực hiện, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân cũng như gia đình.

Theo quan hệ địa chi, Dần – Ngọ là tam hợp nên 2022 được coi là thời gian tốt đối với người tuổi Ngọ, có thể tham gia vào những lĩnh vực đầu tư bất động sản, cổ phiếu.

Tuổi Tuất “thắng lớn” khi đầu tư bất động sản năm 2022

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Nhâm Dần 2022 được dự báo sẽ mang đến những mối quan hệ tốt đẹp và ‘sinh ra tiền’ cho người tuổi Tuất. Với khả năng giao tiếp và sự khéo léo, người tuổi Tuất càng có cơ hội phát triển về công danh, tiền bạc.

Dưới góc nhìn phong thủy, tuổi Tuất năm 2022 vừa gặp quý nhân Tam Hợp lại được cát tinh chiếu mệnh nên vận thế đã tốt còn trở nên rực rỡ hơn. Nếu muốn phát triển và thành công, tuổi Tuất cần chủ động tìm kiếm cơ hội, tham gia vào việc đầu tư bất động sản, vàng hoặc chứng khoán để tăng cơ hội sinh lời.

Tài lộc của tuổi Tuất năm nay khá tốt, đặc biệt là những ai sinh vào tháng 4, 5 và 6 âm lịch thu được tài khí của lưu niên Nhâm Dần mà tiền bạc hanh thông. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh bất động sản cũng thành công rực rỡ.

Tuổi Tuất năm 2022 vừa gặp quý nhân Tam Hợp lại được cát tinh chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi “có lộc” khi đầu tư bất động sản năm 2022

Trong năm Nhâm Dần 2022, người cầm tinh tuổi Hợi có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên mọi sự đều diễn ra suôn sẻ, gặp nhiều tin vui từ chuyện tình cảm tới làm ăn kinh doanh. Nếu tuổi Hợi đủ tự tin, hãy tham gia thử sức với lĩnh vực đầu tư bất động sản để biết thế nào là mua may bán đắt, lộc tấn lộc.

Theo các chuyên gia phong thủy, người tuổi Hợi trong năm 2022 sẽ được quý nhân phù trợ nên không mấy gặp khó khăn, rào cản. Thậm chí, năm nay nhờ lộc trời ban, tiền bối chỉ bảo cộng với sự phóng khoáng, dễ gần luôn được mọi người yêu quý nên người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều thuận lợi về con đường tài chính.

Nếu năm 2021 là thời điểm để tuổi Hợi ẩn mình chờ cơ hội làm ăn thì năm Nhâm Dần 2022 chính là cơ hội tốt cho người tuổi Hợi phát triển, thử sức trên nhiều phương diện. Trong đó, đầu tư bất động sản có thể được xem là gợi ý không thể lý tưởng hơn cho người tuổi Hợi.

Xét dưới góc độ tử vi khoa học, trong năm 2022 Nhâm Dần, tuổi Hợi vừa lâm cục diện Phá Thái Tuế nhưng Dần Hợi Nhị Hợp, chủ về công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều mối lo.

Trong năm Nhâm Dần 2022, người cầm tinh tuổi Hợi có sao Hồng Loan chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

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