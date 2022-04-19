Từ hôm nay đến cuối tháng 4, top 3 con giáp được may mắn ghé thăm, tài lộc tăng vọt, tiền tài đủ đầy xài không hết

Người tuổi Sửu, từ ngày 19 đến 30/4 gặp gió tài lộc to, trúng lớn, mọi vận đen sẽ được hóa giải, tài lộc vô cùng vượng phát, giúp họ kiếm được nhiều của cải, sự nghiệp hanh thông.

Chuyện tình cảm có dấu hiệu khởi sắc với người độc thân, đặc biệt là nữ mệnh do có cát tinh Thái Âm phù trợ. Bạn được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng khả triển vọng, vì thế hãy thử mở lòng trò chuyện với đối phương xem sao, có thể đó là người mà bạn chờ đợi đã lâu đấy.

Tuổi Sửu sẽ có quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng hanh thông, mưu cầu giàu sang, tài lộc về mọi mặt hưng vượng, hưởng vinh hoa phú quý vô tận. Bản tính trung thực và chăm chỉ cũng giúp bạn tự tạo ra cơ hội phát triển, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi bàn tay của mình.

Người tuổi Sửu, từ ngày 19 đến 30/4 gặp gió to, trúng lớn, mọi vận đen sẽ được hóa giải - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão thông minh, hóm hỉnh và linh hoạt, họ có thể tìm thấy ở họ nhiều ưu điểm mà phụ nữ bình thường không có được. Từ ngày 19 đến 30/4, nữ tuổi Mão gặp tiền chất thành núi, tài lộc rước về, phúc khí cũng ngày càng vượng, đến tuổi trung niên vượng phu ích tử, sẽkiếm tiền rủng rỉnh.

Có Thần Tài che chở nên nữ tuổi Mão dù làm ở ngành nào cũng đều hanh thông, rất dễ được lãnh đạo quý trọng, thăng quan tiến chức, tài lộc ngày càng hanh thông, rất dễ trở nên giàu có.

Phụ nữ thuộc con giáp này đồng thời rất hiếu thảo, về sau sẽ được hưởng phúc khí và trường thọ, không thiếu tiền tiêu.

Khi sự nghiệp có những bước phát triển thì người tuổi Mão luôn cảm thấy tinh thần hưng phấn và cuộc sống tràn ngập niềm vui. Năng lượng tích cực này chính là tiền đề để may mắn kéo đến. Nếu biết cách tận dụng, dám nghĩ dám làm, tháng này sẽ là thời kỳ phát triển nhanh chóng của bản mệnh, khiến bạn cảm thấy thỏa mãn, chẳng còn gì tiếc nuối và cũng có thể khiến mọi người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ.

Phụ nữ tuổi Mão thông minh, hóm hỉnh và linh hoạt, họ có thể tìm thấy ở họ nhiều ưu điểm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người sinh năm Dậu mang lại phú quý, vận khí luôn hanh thông. Tuy nhiên trong năm vừa qua, con giáp tuổi Dậu phải chịu nhiều thiệt thòi do bị Tai Sát chiếu mệnh, cuộc sống của họ vô cùng vất vả.

Từ ngày 19 đến ngày 30/4 tuổi Dậu sẽ gặp làn gió mới, tiền chất thành núi, nhận nhiều của cải và phúc lành, gặp may mắn, kiếm nhiều tiền và trở thành người giàu có.

Túi tiền của người tuổi Dậu trở nên rủng rỉnh hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Bạn có đồng ra đồng vào, không cần phải quá lo lắng đến chuyện chi tiêu.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, việc hợp tác diễn ra khá thuận lợi. Bạn làm quen được với những đối tác đáng tin cậy, đôi bên cùng hướng tới một mục tiêu và trao đổi các điều khoản rõ ràng nên ít khi xảy ra tranh chấp, mọi việc cũng tiến triển theo đúng kế hoạch.

Người làm công ăn lương kiếm được một khoản kha khá do hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo muốn động viên tinh thần làm việc của bạn nên chắc chắn sẽ thưởng cho bạn một khoản tiền xứng đáng.

Từ ngày 19 đến ngày 30/4 tuổi Dậu sẽ gặp làn gió mới, tiền chất thành núi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.