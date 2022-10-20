Đúng 2 ngày tới (21, 22/10), 3 tuổi gặp lộc chạy vào nhà, được thần tài độ rất nhiều, tiền bạc rủng rỉnh, phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 11:48

Đúng là do ở hiền gặp lành, 3 con giáp này dồi dào vận may khi bước vào 2 ngày tới (21, 22/10).

Tuổi Tỵ

Thân thiện và hiền lành là hai tính từ miêu tả rõ rệt nhất về con người và tính cách của người tuổi Tỵ. Có thể nói rằng, ở thế giới ngoài kia, thiên hạ có phân tranh và ganh đua nhau đến mức nào đi nữa thì người tuổi Tỵ vẫn dùng nỗ lực và kinh nghiệm của mình lặng lẽ để đạt được thành công. Mà không phải lúc nào thành công cũng đáp lại hy vọng của họ.

Đúng 2 ngày tới (21, 22/10), 3 tuổi gặp lộc chạy vào nhà, được thần tài độ rất nhiều, tiền bạc rủng rỉnh, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Bạn có thể nhận được vô số thành quả lớn, từ việc được cân nhắc thăng chức hoặc tăng lương, đồng thời tài chính cũng “nhảy" lên nhiều con số - Ảnh minh họa: Internet

Chạm tay vào đỉnh vinh quang đối với người tuổi Tỵ không phải là một con đường dễ dàng. Họ sẽ phải không ngừng học hỏi, trau dồi và nâng cấp bản thân mình để đạt được mục tiêu phía trước, cụ thể là tiền bạc dư dả và cơ hội bứt phá trong sự nghiệp.

Chẳng nói đâu xa, Vào ngày 21 và 22 tuần này, những cố gắng trong khoảng thời gian trước của tuổi Tỵ đã thực sự chín muồi. Bạn có thể nhận được vô số thành quả lớn, từ việc được cân nhắc thăng chức hoặc tăng lương, đồng thời tài chính cũng “nhảy" lên nhiều con số.

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo rằng trong ngày thứ Sáu và thứ Bảy tuần này (21, 22/10), người tuổi Sửu có thể đổi đời nhờ biết cách tận dụng lợi thế có sẵn của mình. Tuổi Sửu có cát tinh nhập mệnh nên dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh, vận trình cải thiện, nhất là về sự nghiệp và tài lộc.

Giai đoạn tới chính là lúc tuổi Sửu phất lên như diều gặp gió. Con giáp này không ngừng phấn đấu, tích lũy kinh nghiệm, từng bước khẳng định vị thế nên luôn được cấp trên đánh giá cao. Khi thời điểm chín muồi, tuổi Sửu sẽ có được vinh hoa phú quý, đạt đỉnh cao tiền tài, danh vọng.

Đúng 2 ngày tới (21, 22/10), 3 tuổi gặp lộc chạy vào nhà, được thần tài độ rất nhiều, tiền bạc rủng rỉnh, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Tuổi Sửu có cát tinh nhập mệnh nên dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh, vận trình cải thiện, nhất là về sự nghiệp và tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn có tâm lý rất tốt, làm việc gì cũng rất chu đáo, có phong cách rất riêng. Có năng lực, làm việc chắc chắn, họ khiến lãnh đạo yên tâm khi giao việc cho họ, nhờ đó có thể thăng tiến ở nơi làm việc.

Đúng 2 ngày tới (21, 22/10), 3 tuổi gặp lộc chạy vào nhà, được thần tài độ rất nhiều, tiền bạc rủng rỉnh, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Họ cũng có thêm động lực trên con đường kiếm tiền nên có thêm tiến triển, kinh doanh thành công, lợi nhuận phiên bội - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cũng có tầm nhìn xa, luôn lên kế hoạch để thực hiện mọi việc được hoàn hảo. Nhìn chung, 2 ngày tới (21, 22/10), mọi sự của người tuổi Thìn hanh thông. Họ cũng có thêm động lực trên con đường kiếm tiền nên có thêm tiến triển, kinh doanh thành công, lợi nhuận phiên bội.

 

Con giáp tuổi Thìn có thể đạt được nhiều lợi thích, cải thiện cuộc sống của bản thân. Là những người có tính cách tốt lại nỗ lực làm việc, chắc chắn tương lai của họ sẽ là những tiếng cười vui.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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