Đúng 2 ngày tới (1/9 - 2/9), 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, phát tài phát lộc, ra ngõ chạm ngay túi tiền, cuộc sống lên hương, ngọt ngào và viên mãn

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 11:44

3 con giáp này có vận may khởi sắc, tài lộc dư dả, hạnh phúc vun đầy.

Tuổi Hợi

Đứng đầu trong danh sách những con giáp giàu khủng trong 2 ngày tới là tuổi Hợi. Tử vi dự báo rằng, bước sang thời gian này, cuộc sống và sự nghiệp của tuổi Hợi chuyển sang hướng mới tích cực hơn. Được Thần Tài phù trợ, tài lộc của con giáp này trở nên hanh thông, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đặc biệt, các kế hoạch đầu tư của tuổi Hợi sẽ phát triển suôn sẻ, phất lên trông thấy.

Nếu đầu tư bất động sản trong lúc này, tuổi Hợi có thể thu về lợi nhuận cực lớn. Đây là một khoảng thời gian tài chính đồi dào của tuổi Hợi. Con giáp này có thể đạt được nhiều thành tựu vang dội, khiến người đời nể phục.

Tất nhiên, không phải ai cũng có thể kiếm tiền dễ dàng. Những người tuổi Hợi sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông được dự báo là gặp nhiều may mắn nhất trong 2 ngày này.

Đúng 2 ngày tới (1/9 - 2/9), 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, phát tài phát lộc, ra ngõ chạm ngay túi tiền, cuộc sống lên hương, ngọt ngào và viên mãn - Ảnh 1
Tuổi Hợi là con giáp giàu khủng trong 2 ngày tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình tổng thể của những người tuổi Mùi này rất tốt trong thời gian tới. Đặc biệt là 2 ngày tiếp theo, đường tài lộc của con giáp tuổi Mùi đặc biệt nổi bật.

Công việc làm ăn của con giáp này ngày càng phát đạt. Nhờ ý chí kiên cường, họ có thể tự mình vượt qua mọi thời điểm khủng hoảng, hoàn cảnh gia đình sẽ dần được cải thiện, công danh sự nghiệp thăng tiến.

Trong thời gian này, con giáp tuổi Mùi thời vận hanh thông, sự nghiệp không còn khó khăn, trắc trở, không lo xuống dốc nữa. Tương lai, cuộc sống hạnh phúc đang chờ họ. Thời tiết mát mẻ hơn là khởi đầu tốt cho con giáp tuổi Mùi.

Đúng 2 ngày tới (1/9 - 2/9), 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, phát tài phát lộc, ra ngõ chạm ngay túi tiền, cuộc sống lên hương, ngọt ngào và viên mãn - Ảnh 2
2 ngày tiếp theo, đường tài lộc của con giáp tuổi Mùi đặc biệt nổi bật. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ trở thành con giáp phát tài 2 ngày tới. Ngay trong thời gian này, bạn đã đạt được nhiều thành tích, hứa hẹn đây sẽ là thời gian rất rực rỡ của bạn. Khó khăn cũng chính là cơ hội để bạn vươn lên khẳng định bản thân. Chỉ cần quyết tâm không ngừng thì bạn sẽ dần khắc phục được vấn đề, thậm chí “lội ngược dòng” ngoạn mục.

Trên phương diện kinh doanh, cát tinh phù trợ khiến thời cơ làm ăn sẽ đến với bản mệnh tới tấp. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua, dư dả trong khoảng thời gian dài sắp tới.

Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Có thể một số vướng mắc sẽ xảy ra trên con đường làm giàu của bạn, song bạn chớ nên đầu hàng, cho dù xung quanh không có ai trợ giúp mình đi chăng nữa.

Đúng 2 ngày tới (1/9 - 2/9), 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, phát tài phát lộc, ra ngõ chạm ngay túi tiền, cuộc sống lên hương, ngọt ngào và viên mãn - Ảnh 3
Người tuổi Mão sẽ trở thành con giáp phát tài 2 ngày tới. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

 

Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp giàu có con giáp phát tài tử vi ngày mới 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 55 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 25 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 25 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 55 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 8 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục