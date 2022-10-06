Đúng 2 ngày Rằm tháng 9 (14, 15/9): 3 con giáp may mắn ngút ngàn, tắm mát dưới cơn mưa tài lộc, chạm tay vào đâu cũng thành vàng

Tâm linh - Tử vi 06/10/2022 06:25

Dự đoán dưới đây là 3 con giáp may mắn, làm việc đạt thành tích tốt nên được thưởng nóng, tài khoản tăng lên cấp số nhân vào thời gian 2 ngày Rằm tháng 9.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, trong 2 ngày Rằm tháng 9, cấp trên vô cùng hài lòng với những gì bạn thể hiện. Khả năng xử lý công việc của bạn vô cùng thuyết phục nên được đánh giá cao, thậm chí là thưởng nóng. Số tiền tăng lên chạm đỉnh khiến bạn hoa mắt chóng mặt vì không biết tiêu như thế nào.

Những người đánh giá thấp năng lực của bạn trước đây cũng đã có cái nhìn khác hơn về bạn. Hãy nắm bắt cơ hội tốt này để thể hiện hết những gì mình đang có, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều điều đáng nói, vượng sắc ngoài mong đợi. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận mối lương duyên trời ban.

Đúng 2 ngày Rằm tháng 9 (14, 15/9): 3 con giáp may mắn ngút ngàn, tắm mát dưới cơn mưa tài lộc, chạm tay vào đâu cũng thành vàng - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, trong 2 ngày Rằm tháng 9, cấp trên vô cùng hài lòng với những gì bạn thể hiện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn là con giáp may mắn nhận được khá nhiều sự ưu ái của Thần Phật khi sang 2 ngày Rằm tháng 9. Bạn làm gì cũng đạt được kết quả tốt ngoài mong đợi. Công danh, địa vị tăng lên chóng mặt trong thời điểm này. Không những vậy nguồn tài chính cũng khá dồi dào, tiêu hoài không hết.

Trong chuyện tình cảm, bạn được nhiều người yêu mến, tỏ tình nhưng vì tập trung công việc nên bạn không ngó ngàng đến. Những người tuổi Thìn độc thân nên cởi mở hơn để không khiến người khác khó chịu khi tiếp xúc với bạn.

Đúng 2 ngày Rằm tháng 9 (14, 15/9): 3 con giáp may mắn ngút ngàn, tắm mát dưới cơn mưa tài lộc, chạm tay vào đâu cũng thành vàng - Ảnh 2
Theo tử vi mới nhất, Thìn là con giáp may mắn nhận được khá nhiều sự ưu ái của Thần Phật khi sang 2 ngày Rằm tháng 9 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp giỏi giang, bản lĩnh hết phần thiên hạ. Bạn hô mưa gọi gió khiến nhiều người nể phục trong 2 ngày Rằm tháng 9. Vận trình của bạn vô cùng sáng sủa, muốn gì được nấy, tiền đổ về tha hồ tiêu không lo nghĩ. Tuy nhiên cũng nên biết xài tiết kiệm, đừng phung phí quá nhiều kẻo phải vay mượn khắp nơi.

Thời điểm này, bạn nên tập trung hết sức vào sự nghiệp, đừng để chuyện tình cảm cản đường. Hãy yêu khi mọi thứ đã ổn định và bản thân bạn đã sẵn sàng. Bên cạnh đó trong giao tiếp cũng nên khéo léo một chút đừng để bản thân vướng vào những chuyện rắc rối từ trên trời rơi xuống.

Đúng 2 ngày Rằm tháng 9 (14, 15/9): 3 con giáp may mắn ngút ngàn, tắm mát dưới cơn mưa tài lộc, chạm tay vào đâu cũng thành vàng - Ảnh 3
Tuất là con giáp giỏi giang, bản lĩnh hết phần thiên hạ. Bạn hô mưa gọi gió khiến nhiều người nể phục trong 2 ngày Rằm tháng 9 - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cận kề Rằm tháng 9 âm lịch, 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, phú quý song toàn

Cận kề Rằm tháng 9 âm lịch, 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, phú quý song toàn

Nỗ lực cộng thêm một chút may mắn, 3 con giáp này được dự báo sẽ gặt hái được rất nhiều thành công khi sang Rằm tháng 9 âm lịch.

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