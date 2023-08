Đúng 2 ngày đầu tuần (5-6/9), Thần Tài dẫn lối, 3 con giáp ‘ngủ trên đống vàng’, quay xe đổi đời, giàu sang bất chấp

Đúng 2 ngày đầu tuần (5-6/9), vận thế của người tuổi Thìn vô cùng tốt, do bước vào cục diện “Tam hợp đế vương” nên vận may liên tiếp kéo đến. Có thể nói đây là con giáp may mắn nhất. Ngoài ra, do có Kim Quỹ quý nhân xuất hiện tại Tài vận cung và Tương Tinh Phong Lộc xuất hiện ở Quan lộc cung nên những người tuổi Thìn tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, công việc kinh doanh hồng phát, phát triển không ngừng.

Con giáp Thìn cát khí ập đến. Ảnh minh họa: Internet

Những người làm công ăn lương lại có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn. Đồng thời do cung hôn nhân xuất hiện Tam Hợp quý nhân nên con giáp này không chỉ đón nhận hỷ sự về hôn nhân mà còn có tin vui về việc có thêm quý tử.

Tuổi Dậu

Theo tử vi, người tuổi Dậu thường giàu có và thành công. Dù là trong hoàn cảnh nào, họ đều có cuộc sống về sau khá yên bình, an nhàn. Người tuổi Dậu độc lập, siêng năng, sống hết mình và làm chủ cuộc sống.

Đúng 2 ngày đầu tuần (5-6/9), phúc phần của Dậu sẽ giúp họ kinh doanh một vốn bốn lời, làm đâu thắng đó. Có được thành công ấy ngoài được trời cho còn nhờ ở nỗ lực làm việc, học tập không ngừng nghỉ ở con giáp này. Họ chưa bao giờ chùn bước trước thất bại, càng không ỷ lại vào ai nên luôn làm chủ đời mình, hoạch định nó đúng như ý muốn. Con giáp này được Thần Tài chỉ đường dẫn lối, những xui xẻo sẽ tránh xa, nhường chỗ cho may mắn, bạc vàng bám riết lấy họ không buông. Như thế bảo sao Dậu chỉ việc nằm ngửa mà ăn, ngồi chơi cũng hốt bạc.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm