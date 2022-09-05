Tử vi sáng thứ Hai (5.9), Thần Tài hậu thuẫn, ăn trọn lộc trời, 3 con giáp phát tài to, tài lộc ôm tay trái, hỷ sự bồng vai phải, rung đùi 1 nhịp lại có 1 núi tiền

Con giáp tuổi Mão luôn tâm niệm rằng nếu không đạt được mục tiêu thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Người tuổi này thật thà, có sao nói vậy nên được nhiều người tin tưởng.

Theo tử vi 12 con giáp , những người tuổi Mão thường rất hiền lành, lễ phép và chu đáo. Họ là con giáp hòa đồng nhất trong 12 con giáp. Trong công việc, người tuổi này tích cực, kiên trì, luôn giữ tinh thần chủ động.

Con giáp này cần chủ động và mạnh dạn hơn, chớ nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trong sự nghiệp. Ngoài ra, với những công việc đã làm, họ cần xem xét lại nhiều lần để tránh sai sót. Thời gian tới, người tuổi Mão dẫu gặp điều không may cũng được quý nhân giúp đỡ nên sẽ sớm tai qua, nạn khỏi.

Tử vi sáng thứ Hai (5.9), con giáp tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều may, hợp vía Thần Tài. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, được dự đoán trở thành ông/bà chủ giàu có. Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn chân thành, tốt bụng và liêm khiết. Con giáp này sống tự lập. Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh nào, họ cũng tự làm mọi thứ chứ không nhờ cậy đến người khác.

Tử vi sáng thứ Hai (5.9), vận trình của con giáp tuổi Sửu vượng phát. Dẫu gặp gian nan, thử thách họ cũng có thể vượt qua. Đồng thời trong tuần này, họ có năng lượng lạc quan, tích cực. Nếu làm công ăn lương, Sửu sẽ có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp, xxây dựng được các mối quan hệ xã giao cực tốt, được cấp trên đề bạt thăng tiến. Những nhiệm vụ mà cấp trên giao phó chính là bàn đạp giúp sự nghiệp của Sửu ngày càng đi lên.

Con giáp Sửu may mắn chồng chất may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Không mất quá nhiều thời gian và công sức, Sửu cũng có thể kiếm cho mình một công việc với mức lương cao. Khi đang lập nghiệp, bạn còn có nhiều cơ hội làm giàu. Một vấn đề Sửu nên lưu ý là cần tìm cách cân đối thu chi. Không nên ngủ quên trên chiến thắng hay hưởng thụ quá đà nếu không thì bao nhiêu của cải vất vả kiếm được cũng sẽ theo đó mà đi mất.

Tuổi Tuất

Tử vi sáng thứ Hai (5.9), người tuổi Tuất trung thành, có trách nhiệm cao trong công việc, luôn được lòng lãnh đạo, cấp trên. Thời gian này, vận thế của con giáp này tiến triển khả quan. Người tuổi Tuất có thể tận dụng được mọi cơ hội để phát huy khả năng, năng lực, tài năng của bản thân mà gặt hái thành công trong công việc.

Nhờ phúc đức của bản thân, con giáp này sở hữu vận may hơn người. Không những vậy trời còn định sẵn cuộc đời của bạn chỉ ngồi không hưởng phúc. Nếu không tự làm ra tiền, bạn sẽ được người khác giúp sức hoặc dâng đến tận tay. Ngoài ra, sự phát triển của công việc sẽ đem lại tài khố dồi dào cho người tuổi Tuất nên không phải lo lắng về tiền bạc trong suốt năm Nhâm Dần.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm